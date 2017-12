La dernière pleine lune de 2017 sera une super lune

La dernière pleine lune de 2017 sera plus grande et plus brillante que la plupart des pleines lunes.

En effet, on verra une super lune ce dimanche 3 décembre, ce qui veut dire une pleine lune qui se passe au périgée - le moment du cycle lunaire pendant lequel la lune est la plus rapprochée de la terre. Pour cette occasion particulière, la lune apparaîtra 7 pour cent plus large et 16 pour cent plus brillante que d'habitude, selon CNN.

Non seulement c'est la seule super lune de 2017, mais ça commence aussi une série de deux super lunes de suite. La pleine lune du 31 janvier ne sera pas seulement une super lune, mais une super lune bleue - une lune bleue veut dire une deuxième pleine lune à l'intérieur d'un seul mois.

Profitez de la pleine lune pour sortir vous balader ce soir!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.