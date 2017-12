Le premier anniversaire hot et burlesque du Bord'Elle

Jeudi 30 novembre se déroulait en grand le premier anniversaire du Bord'Elle, le restaurant du Vieux-Montréal - au 390 rue Saint-Jacques Ouest. Une soirée ponctuée des prestations de la magnifique artiste burlesque montréalaise Lavender May.

Rien que le décorum en jette plein la vue, de la hauteur sous plafond spectaculaire au bar à la déco Belle Époque, au Bord'Elle on se sent projeté(e)s dans le temps, un temps telle une parenthèse dédiée au plaisir des yeux et du palais.

La carte des cocktails vaut le coup d'oeil. Pour les becs sucrés, le Mademoiselle - composé de Martini rouge, St Germain fleur de sureau, cordial de velours et pamplemousse. Plus masculin, le Royal side car. Pour voir les cocktails, c'est ici.

Ambiance cabaret, la soirée s'est déroulée entre paillettes et démonstrations impressionnantes.

La sublime Lavender May, artiste burlesque montréalaise ci-dessous.

