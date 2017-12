Des galeries souterraines vieilles de 15 000 ans sont découvertes à Montréal

Des galeries souterraines formées lors de la dernière période glaciaire, survenue il y a 15 000 ans, ont été découvertes en-dessous du parc Pie-XII dans le quartier Saint-Léonard à Montréal, ont annoncé le 1er décembre la Société québécoise de spéléologie (SQS) et l'arrondissement.

Des travaux de désobstruction entrepris par deux spéléologues, Daniel Caron et Luc Le Blanc, dans le site cavernicole de Saint-Léonard, situé en-dessous du parc, ont mené à cette découverte.

La galerie principale a des dimensions de six mètres de hauteur sur trois mètres de largeur et est en partie occupée par un plan d'eau cristalline. Le réseau de galeries s'étend sur environ 200 mètres et comporte des stalactites, des draperies et des coulées de calcite.

«Les résultats de ces explorations sont tout à fait extraordinaires. Ces galeries dévoilent une nouvelle richesse de notre patrimoine naturel qui ajoute une valeur à la caverne déjà connue du public. Évidemment, la priorité de l'arrondissement de Saint-Léonard, à la suite de ces nouvelles explorations, est de s'assurer de documenter ces galeries se trouvant sous le parc Pie-XII, de façon à déterminer précisément leur profondeur dans le sol et leur étendue», a indiqué le maire de l'arrondissement, Michel Bissonnet.

L'arrondissement de Saint-Léonard et la SQS organiseront une séance d'information à la fin du mois de janvier afin de permettre au public intéressé d'en apprendre plus sur cette découverte.

Montréal est la seule ville au monde où les visiteurs sont invités à contempler une caverne d'origine glacio-tectonique. La caverne de Saint-Léonard permet l'observation de fossiles marqués pour toujours dans le calcaire. La SQS organise des visites du site cavernicole de l'arrondissement depuis les années 1980.

