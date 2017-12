Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

ALL THE MONEY IN THE WORLD

Date de sortie : 22 décembre 2017

Réalisation : Ridley Scott

Distribution : Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams

AVENGERS: INFINITY WAR

Date de sortie : 4 mai 2018

Réalisation : Anthony Russo, Joe Russo

Distribution : Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin

LOVE, SIMON

Date de sortie : 16 mars 2018

Réalisation : Greg Berlanti

Distribution : Jennifer Garner, Josh Duhamel, Nick Robinson

MARY MAGDALENE

Date de sortie : 30 mars 2018

Réalisation : Garth Davis

Distribution : Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

PADDINGTON 2

Date de sortie : 12 janvier 2018

Réalisation : Paul King

Distribution : Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville

THOROUGHBREDS

Date de sortie : 9 mars 2018

Réalisation : Cory Finley

Distribution : Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke, Anton Yelchin

