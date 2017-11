Oh oh oh! C’est Noël chez Mickey!

Que les Grinch et Scrooge se le tiennent pour dit : Walt Disney World est l'endroit à fuir jusqu'au 30 décembre, puisque le célèbre parc sis près d'Orlando brille alors de l'esprit de Noël. Et on ne parle pas ici de briller de mille feux, mais de centaines de milliers. Ou plus.

Le HuffPost Québec est allé faire un tour pour vérifier l'ampleur – mais non, pas des dégâts! – de la fête. Conclusion : c'est le paradis sur terre quand on délire sur les festivités clinquantes qui secouent la fin de l'année.

Bien sûr, comme ce genre de voyage se prépare à l'avance (autant pour la planification budgétaire que celle de l'horaire), les visiteurs des prochaines semaines ont certainement déjà pris les décisions, fait des choix, acheté billets et FastPass. Mais même pour eux, bien des choses à ne pas rater sont, spontanément, à la portée du regard.

Outre la possibilité de se faire prendre en photo avec le père Noël (il est partout, et c'est bien sûr le vrai), voici quelques incontournables qui se déroulent dans trois des quatre parcs. Animal Kingdom se prête en effet moins à ces célébrations : ne pas s'attendre à voir des guirlandes sur les montagnes flottantes de Pandora ni des nœuds rouges autour du cou des habitants de DinoLand.

Magic Kingdom

- Le château de Cendrillon est le cœur du Magic Kingdom et c'est peu dire que ce cœur (et, en fait, tout ce qui l'entoure) bat au rythme de Noël. L'édifice mythique est ainsi transformé par Elsa elle-même en château de la Reine des neiges. C'est éblouissant... et temporaire : il reprendra, après les Fêtes, son allure originale.

- Ce n'est pas tous les soirs et il faut un billet pour y participer (89$ ou plus par personne, permettant d'entrer dans le parc dès 16h et d'y rester jusqu'à minuit) mais le Mickey's Very Merry Christmas Party est un événement assez incontournable. D'accord, après avoir vu le sublime et signifiant Happily Ever After, le feu d'artifice A Frozen Holiday Wishes peut sembler plus banal. Bien sûr, les friandises distribuées au cours de la soirée (la plupart sont des biscuits, accompagnés de lait de poule, de jus de pomme pétillant ou de chocolat chaud) ne seront pas au goût de tous. Mais il y la possibilité de se faire prendre en photo avec le seul, l'unique, le merveilleux Jack Skellington!!!! De dévorer des yeux des projections de lumières sur les façades et le sol. Et il y a les spectacles : Mickey's Most Merriest Celebration (où intervient une multitude de personnages, qui chantent et dansent), A Totally Tomorrowland Christmas que l'on regarde avant d'aller danser au Club Tinsel. Enfin, LA parade, celle qui plaira même à ceux qui n'aiment pas les parades (la preuve est faite): Mickey's Once Upon a Christmastime Parade. Sérieux, chaque char allégorique provoque des Oh! et des Ah!, même chose avec les tableaux qui meublent l'espace entre deux chars. Et le tout se déroule sous la neige. À 15 degrés, c'est magique.

Hollywood Studios

- Qui l'aurait cru!? Le fameux Hollywood Tower Hotel, celui dans lequel on s'arrache les cordes vocales en tombant de l'équivalent de 13 étages, peut se muer (de l'extérieur seulement) en une boîte à surprise colorée et amusante! Sous la neige qui tombe sur commande, c'est le Sunset Seasons Greetings, avec ses projections qui transforment l'immeuble hanté en montagne de cadeaux, en maison de pain d'épices, en décor glacé rappelant celui de Frozen, etc.

- Ceux qui aiment (beaucoup) se sucrer la dent se procureront des billets pour le Jingle Bell, Jingle BAM! Party Dessert qui se déroule devant la reproduction du mythique Chinese Theatre de Hollywood, dont les alentours seront ensuite envahi par la foule venue assister au spectacle son et lumières Jingle Bell, Jingle BAM! – qui pourrait fort bien s'appeler Jingle Bell, Jingle WAOW! C'est vraiment très beau et très drôle.

- Auparavant, une promenade autour d'Echo Lake s'impose, de jour et de nuit : Noël y est partout... jusque dans la gueule du « monstre » qui vit (!) dans ses eaux. Aussi, c'est un détail mais ceux qui n'en peuvent plus de la chanson Let It Go! apprécieront, l'apparition surprise en finale de A Frozen Sing-Along Celebration mérite d'assister au spectacle.

Epcot

- Pour qui a faim de découverte, c'est le retour du Holiday Kitchens en version améliorée : cette année, le nombre de pays participants a doublé. Il est donc possible de goûter aux plats traditionnels de 15 d'entre eux. Tourtière au Canada, Panettone en Italie, bûche de Noël en France, etc. Chaque plat coûte environ 6$. Il en faut trois pour combler un appétit moyen. Pour ponctuer cette balade gastronomique, des spectacles eux aussi « typiques » des différentes contrées.

- Aussi, en soirée, passage obligé au très beau IllumiNations : Reflections of Earth – dont la finale a été modifiée pour ce temps de l'année.

Hors les parcs

- Disney Springs, le « centre commercial » de WDW, réussi cette année (c'était, semble-t-il, moins le cas l'an dernier) son virage vers les festivités de Noël, grâce à sa Christmas Trail : une vingtaine de sapins décorés aux couleurs de personnages et/ou films aimés (Mary Poppins, Frozen, Peter Pan, Beauty and the Beast, etc.) ont été dressés de part et d'autre d'un « sentier de neige » - puisque, oui, il y tombe des « flocons » blancs, au son d'airs d'occasion. Il faut prendre le temps d'observer les accessoires (une tresse blonde sert de guirlande pour Tangled, les anneaux d'un boa pour The Jungle Book, etc.) et les « affiches » collées sur les panneaux de bois ceinturant l'ensemble. Émerveillement et rires assurés. Avant d'aller dépenser? Oui, c'est aussi ça l'idée.

- Si les différents hôtels de WDW se mettent aux couleurs de Noël avec leurs sapins, couronnes, guirlandes et boules, le Grand Floridian met les bouchées doubles (c'est vraiment le cas de le dire) avec sa maison en pain d'épices grandeur nature. Pour l'anecdote, elle est faite de 475 kg de miel, 66 litres de blancs d'œuf, 270 kg de sucre en poudre, 320 kg de chocolat, 365 kg de farine, 16 kg d'épices... et de quelques tonnes de créativité. Elle vaut le détour.

Info: disneyworld.disney.go.com

