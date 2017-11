José Gaudet en deuil de son père

José Gaudet a rendu un vibrant hommage à son père, à peine quelques heures après son décès. Pour l'humoriste et animateur, la meilleure manière pour lui de vivre son deuil dans l'immédiat, c'était de se retrouver parmi ses amis et son public, à la barre de l'émission qu'il anime avec Marie-Christine Proulx et Richard Turcotte, sur les ondes du 94,3. Il raconte en toute intimité le beau départ de son père, parti paisiblement chez lui, entouré des siens.

«On a été chanceux de vivre ce deuil-là en famille. C'est-à-dire que j'étais présent. Mon père est décédé dans son lit, chez lui, comme il rêvait. Il était très malade, il n'a pas souffert.» Son état de santé s'était détérioré depuis dimanche et les trois cancers qui l'affligeaient l'ont finalement gardé au lit. José raconte que sa famille et lui-même savaient que son heure était venue.

«Je suis arrivé et c'était là. Ça se passait là. [...] Je suis arrivé et c'était son dernier souffle. Je pensais être traumatisé de ça, mais j'ai trouvé ça d'une beauté exceptionnelle. Il est parti pendant qu'on lui tenait la main, le bras, on le touchait, on le flattait. Peux-tu demander une meilleure mort dans la vie que d'être dans ton lit avec tes enfants, ta gang? Un moment que je pensais être un terrible souvenir en est un magnifique. Je l'ai vu partir et il y a une ambiance qui se dégage de ça, une sérénité. C'est paisible, c'est beau. »

Jeudi, l'animateur écrivait sur sa page Facebook :

«Dernier hommage à la radio aujourd'hui pour mon ''Popa Gérard'' (Michel de son vrai nom). Il est décédé ce matin dans mes bras, ceux de Loulou son amoureuse, ma soeur Martine et son Mari George. Merci la vie, il n'a pas souffert... Je t'aime papa, tu me diras si c'est vrai que c'est si beau que ça de l'autre bord... xx Ti-cul»

