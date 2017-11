4 astuces pour contrer la dépression saisonnière

La transition vers la saison froide vous affecte particulièrement cette année? Vous n'êtes pas les seuls! Cette forme de dépression hivernale se nomme en fait le trouble affectif saisonnier (TAS) et affecte bon nombre de Canadiens.

Les symptômes les plus fréquents sont :

Fatigue

Rages de sucre

Prise de poids

Problèmes de concentration

Baisse d'énergie

Irritabilité

Baisse de libido

Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Voici donc 4 façons de contrer la dépression saisonnière.

1 - La luminothérapie

Pour diminuer les symptômes du TAS, il semblerait que la luminothérapie soit la solution la plus efficace. En effet, le manque de lumière viendrait altérer la biologie du cerveau et ainsi jouer sur la production de sérotonine, une des « hormones du bonheur ».

Évidemment, sortir dehors et profiter de la lumière naturelle est la meilleure solution qui soit. Toutefois, pour ceux qui travaillent de 9 à 5, le simple fait de s'exposer à une lampe de luminothérapie, à raison de 30 minutes par jour, permettrait d'améliorer les symptômes de déprime.

Ces lampes fluorescentes produisent une lumière artificielle de 5 à 10 000 lux, soit l'équivalent d'un beau matin ensoleillé. Et les bienfaits devraient commencer à se faire ressentir dans les 3 à 5 jours.

2- L'activité physique

C'est prouvé, l'activité physique est un excellent remède naturel pour la dépression. En effet, lorsque vous activez votre corps, ce dernier produit davantage d'endorphine et de dopamine, deux autres hormones du bonheur.

De ce fait, essayez maintenant d'imaginer le bien que vous faites à votre corps en pratiquant des sports extérieurs... Cet hiver, on enfile donc notre habit de neige et on va patiner en amoureux, glisser en famille ou faire du ski entre amis.

3 - L'alimentation

Une alimentation saine et équilibrée sera fort bénéfique pour votre moral. Bien que les fruits et légumes soient moins faciles à trouver et souvent plus chers en hiver, il est important de ne pas les laisser de côté. Et n'oubliez pas de rester bien hydraté.

La vitamine D est reconnue comme étant une « vitamine soleil », alors optez pour des aliments qui en sont riches, comme les agrumes. Les oméga-3 aideraient aussi grandement à contrer les effets du TAS, alors remplissez le frigidaire (et votre estomac) de poissons et de fruits de mer.

4 - Les suppléments

Si votre alimentation ne vous fournit pas suffisamment de vitamines D et d'oméga-3, il est possible de combiner avec des suppléments alimentaires. Dirigez-vous dans le rayon des produits naturels de votre pharmacie pour trouver un produit adapté ou demandez conseil à votre pharmacien.

Évidemment, il n'existe aucune formule magique, mais la combinaison de ces quatre astuces devrait aider à mettre un peu de soleil dans vos journées!