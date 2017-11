Dany «Babu» Bernier se fait voler sa voiture de course et sa remorque

L'animateur de radio et de télévision Dany «Babu» Bernier s'est fait voler sa voiture de course et sa remorque.

C'est mercredi matin que l'animateur s'en est rendu compte en arrivant au garage. La remorque noire avec du lettrage et la voiture de course jaune ont été volées au parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures à Québec.

Babu a publié une vidéo sur Facebook mercredi matin pour parler de la situation. «Je vais essayer de ne pas être trop émotif ce matin, mais je viens de me faire voler mon trailer, et la voiture de drift qui était à l'intérieur», explique Babu, en pleurs.

«SI vous voyez de quoi, vous entendez de quoi, faites-moi signe. J'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas le genre de patente qu'on assure dans la vie. J'attends la police et je vais vous donner des nouvelles, mais comme je vous dit, c'est probablement arrivé samedi dans la nuit», explique-t-il. Il dit que la remorque était barrée.

«J'attends la police et on verra, mais j'aime mieux faire des vidéos en étant plus de bonne humeur mettons», dit-il.

La copine de Babu, Alexandra Bernier, a aussi mis une vidéo d'elle en pleurs sur Facebook.

Les amoureux invitent les gens qui ont de l'information au sujet de la remorque et de la voiture volées à communiquer avec eux.