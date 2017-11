Caroline Néron x Éric Lapointe: plus rock que jamais?!

La 2e collection de Caroline Néron et Éric Lapointe arrive! Après le succès de la première édition lancée en février dernier, la suite s'est naturellement imposée. Avec comme credo: toujours plus rock, on n'en attendait pas moins.

Au programme: 11 bijoux pour femmes et 13 bijoux pour hommes, dont les prix varient entre 55 et 395 dollars.

Les pièces ont toutes été inspirées par des symboles caractéristiques du rock, soit la croix, la tête de mort, la rose et les ailes, en plus du serpent emblème du chanteur.

« On s'assume définitivement plus cette fois-ci : les bijoux créés en collaboration avec Éric sont encore plus éclatés et plus ancrés dans le style rock » - Caroline Néron.

Les hommes, qui ont demandé des pièces encore plus grosses seront gâtés telles que cette bague tête de mort.

La collection sera disponible dans les nombreuses boutiques Caroline Néron et sur le site transactionnel dès le 30 novembre.

Ça donnerait presque envie de se mettre au rock et se faire tatouer pour ceux qui hésitaient encore...!

