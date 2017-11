Que ce soit dans son fil Facebook, Instagram, ou Twitter, on voit des mèmes partout, à notre plus grand plaisir!

On définit les mèmes comme des éléments culturels facilement reconnaissables qui sont transmis d'une personne à une autre. Effectivement, on peut tous penser, au moins , à un ami qui nous envoie ou à qui l'on envoie des mèmes comiques.

Ce qui est génial des mèmes, c'est qu'ils sont hilarants à souhait tout en étant ancrés dans l'air du temps. Ils nous apprennent à rire autant de nous-mêmes que de ce qui se passe dans la société. Voici 15 comptes de mèmes à suivre absolument. Rigolades garanties!

En français

Vivre en appart à 2 minutes de chez mes parents

Populaire sur Facebook, ce compte partage des mèmes d'ailleurs et des mèmes originaux. C'est un compte québécois, donc les références sont familières et locales, et c'est tout à fait hilarant!

Se partir une page de mèmes ironiques en 2017

Comme l'indique son nom, cette page a été créée en 2017, afin de «livrer quotidiennement la marchandise dans ton internet.» En effet, la page commente l'actualité et fait plusieurs références que les milléniaux en particulier vont comprendre.

Manon Grenier Memes

Manon Grenier est un personnage fictif, mais c'est plutôt l'idée qu'on se fait d'une dame de banlieue passive agressive qui n'est pas au fait des tendances actuelles. On aime!

Aller à l'UQAM ironiquement

Ce compte de mèmes niaise particulièrement les milléniaux, les étudiants de l'UQÀM et les artistes. On aime leurs références pointues et montréalaises, dans lesquelles on se reconnaît facilement!

Être une mère de famille à Ville Mont-Royal

Ce compte de mèmes est à propos du quotidien privilégié (et fictif) des mères de famille de quartiers cossus tels que Ville Mont-Royal. L'ironie se fait sentir dans chaque publication, et on rit beaucoup de cette réalité parallèle de riches.

Être un père de famille à Ville Mont-Royal

Ce compte est le penchant masculin de celui ci-dessus, et a le même sens de l'humour. On y trouve des phrases ironiques et condescendantes envers les gens qui n'ont pas un style de vie de luxe.

Fruiter

Ce compte de mèmes colorés publie aussi des vidéos hilarantes, comme une modifiée de l'entrevue d'Elizabeth Rioux à Tout le monde en parle. On se bidonne!

Pierre De La Trudeau

Ce compte de mèmes québécois rit de certaines célébrités d'ici, comme Xavier Dolan, ou encore de certaines disciplines, comme le cinéma et la philosophie.

Journal intime de Marc Bergevin

Ce compte est à suivre absolument pour tous les fanatiques de hockey. En effet, les blagues sur le sport populaire pullulent. On rit de Marc Bergevin, mais aussi des joueurs des Canadiens et des commentateurs de hockey, comme Pierre Houle.

En anglais

Goth Shakira

Goth Shakira est une Montréalaise anglophone de la génération du millénaire qui publie des mèmes bien de son temps. Ça vaut aussi la peine de regarder ses actualités Instagram, qui sont parfois sérieuses, comme des commentaires sur la culture du viol, ou parfois très légères et divertissantes.

vicky cristina barcelona but all the characters are giorgio tsoukalos Une publication partagée par @gothshakira le 20 Nov. 2017 à 18h24 PST

Betches

Avec plus de 5 millions d'abonnés, Betches est le compte Instagram du site Betches.com. Si le site web présente surtout des articles de divertissement et de style de vie, le compte Instagram est le paradis des mèmes! Betches est un compte particulièrement féminin, mais ses mèmes peuvent être appréciés par tous.

People don't forget, Karen Une publication partagée par BETCHES (@betches) le 28 Nov. 2017 à 12h32 PST

Girl with no job

Girl With No job a été créé par Claudia Oshry Soffer après avoir perdu son emploi. En fait, elle avait déjà un Tumblr intitulé Girl With A Job, qui s'est ensuite transformé en Girl With No Job. Du blog a été créé un compte Instagram de mèmes absolument hilarants. Oshry Soffer a maintenant un emploi, et c'est de gérer son compte Instagram et de créer des partenariats avec des marques.

Never leaving house any other way. Thanks @millerlite. #ad #millerliteuglysweater #newlook Une publication partagée par Claudia Oshry Soffer (@girlwithnojob) le 22 Nov. 2017 à 15h08 PST

Weed Humor

Ce compte est à suivre que vous fumiez ou non de la marijuana, parce que leurs mèmes sont hilarants! Le compte recèle de blagues et de références sur la marijuana. À envoyer à votre ami poteux!

Is that even a real question? @toptree Une publication partagée par Weed Humor (@weedhumor) le 29 Nov. 2017 à 11h42 PST

Fuck Jerry

Ce compte est géré par Elliott Tebele, qui a même lancé un jeu de société pour créer les mèmes les plus drôles, et ce, en compétition contre d'autres joueurs. En effet, le compte de mèmes de Tebele est devenu une entreprise à part entière avec 20 comptes différents, plus de 40 millions d'abonnés et une compagnie de médias digitaux, selon Forbes. Le compte qui a été lancé il y a six ans est devenu un classique du genre parce qu'il était dans les premiers, et il est toujours d'actualité!

I think about this a lot Une publication partagée par Elliot Tebele (@fuckjerry) le 25 Nov. 2017 à 11h56 PST

Beige Cardigan

Dans la vraie vie, Jessica Anteby, qui gère Beige Cardigan, est la copine d'Elliott Tebele, qui gère Fuck Jerry. C'est définitivement LE couple roi des comptes de mèmes, parce qu'Anteby est au même niveau que son copain dans l'art du mème!

Let's play hangman (@adam.the.creator) Une publication partagée par Jessica Anteby (@beigecardigan) le 21 Nov. 2017 à 10h41 PST

Classical Art Memes

Ce compte de mèmes est hilarant et ce, que vous ayez une affinité pour l'art classique ou pas. En effet, les scènes un peu intenses des peintures d'autres époques sont commentées, rajoutant un contexte absurde aux peintures!