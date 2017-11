Reçu par le président indonésien, le premier ministre danois lui offre un cadeau surprenant

Les cadeaux offerts par les leaders de pays à leur homologues lors de visites officielles sont souvent un moment très scruté et commenté. Fleurs, stylo, montre, nourriture, pièce d'art... Le premier ministre danois est lui resté loin de tous ces présents finalement banaux.

Comme le raconte le Jakarta Post, Lars Lokke Rasmussen a offert au président indonésien Joko Widodo un coffret de vinyles Metallica de l'album "Master of Puppets", que le groupe vient de rééditer pour son 30e anniversaire (voir la photo en bas à gauche dans le tweet ci-dessous).

Un tweet du premier ministre danois, repéré par le site Metalsucks.net, indique également que l'un des éléments du coffret a été signé par le batteur du groupe, Lars Ulrich, né au Danemark.

Indonesia's president @jokowi seemed eager to dig into his diplomatic gift from Denmark: A #MasterOfPuppets box signed by #heavymetal fans' all-time favorit drummer @larsulrich @metallica pic.twitter.com/Epcq2paywh