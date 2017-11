Patrick Senécal récipiendaire d'une médaille de l'Assemblée nationale

Dimanche, l'Assemblée nationale du Québec remettait une médaille à l'auteur Patrick Senécal.

Cette récompense souligne l'apport de l'oeuvre de Monsieur Senécal à la culture québécoise ainsi que la vente de son millionième livre. La médaille de l'Assemblée nationale est remise par les parlementaires à un individu qui a démontré un dévouement exceptionnel pour sa communauté.

C'est nul autre que Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin, qui a remis la décoration à l'auteur, parce que celui-ci est résident de sa circonscription. La cérémonie avait lieu à la Librairie Paulines, située sur la rue Masson à Montréal.

Patrick Senécal et Gabriel Nadeau-Dubois

«Le talent de M. Senécal n'est un secret pour personne, de nombreux prix en font foi. Ce résident de Gouin n'a vendu rien de moins qu'un million d'exemplaires de ses romans et ses publications sont toujours attendues avec grande impatience. C'est tout le Québec que Patrick Senécal fait lire. C'est un honneur pour moi d'honorer son travail et son talent», a expliqué M. Nadeau-Dubois pendant la cérémonie.

«Avec intelligence et doigté, il maîtrise l'art de cultiver le suspense dans des lieux et des espaces du Québec commun, qu'on parle du Centre-Sud à Montréal ou de la municipalité de Drummondville. Ce sont des gens de chez nous qu'il met en scène et en action au coeur de ses captivantes intrigues. On sent le Québec partout dans la trame narrative de Patrick Senécal», a ajouté le député de Québec Solidaire.

Patrick Senécal était heureux de se faire remettre la médaille par le jeune député. «C'est la preuve que du sang neuf et jeune en politique est une très bonne chose», a-t-il dit en rigolant.

S'il était surpris de se voir remettre l'honneur, il était heureux de voir qu'on reconnait son style d'écriture populaire qui rejoint toutes sortes de gens, «notamment les jeunes qui sont souvent moins intéressés par la lecture.»

M. Senécal a remercié ses parents, son éditeur, ses enfants et sa conjointe Sophie.