Comment s’assurer d’avoir le meilleur prix lorsqu’on voyage?

Ce n'est pas l'envie de voyager qui vous manque, mais vous croyez ne pas pouvoir vous le permettre? Pourtant, si l'on prend le temps de bien faire ses recherches et qu'on fait preuve d'un peu de créativité tout en usant d'un truc ou deux, il est parfois possible d'économiser gros sur ses prochaines vacances. Comment? Suivez le guide.

Le mot d'ordre : flexibilité

Des outils de recherche en ligne tels que Google Flights, Tripadvisor ou Momondo offrent la possibilité de comparer les prix des vols. Ces sites vous indiqueront s'il est plus avantageux de décoller ou d'atterrir d'un autre aéroport ou encore, si de déplacer votre voyage d'une journée ou deux est plus économique. Ces options peuvent vous faire épargner, il suffit de vérifier et de calculer.

Il est parfois possible d'économiser plusieurs centaines de dollars en partant d'un aéroport avoisinant. On n'a qu'à penser aux aéroports de Burlington et de Plattsburgh aux États-Unis qui proposent parfois des prix très intéressants. Toutefois, il faut inclure dans le calcul les frais de déplacement et de stationnement à l'aéroport afin de s'assurer que le jeu en vaut la chandelle.

Autre astuce : on peut aussi partir de Toronto. Véritable « hub » canadien, de nombreux vols internationaux y sont offerts pour, parfois, une fraction du prix de Montréal.

Voyager léger pour économiser

Les compagnies aériennes ont commencé il y a quelques années à charger des frais fixes aux voyageurs pour leurs bagages enregistrés. Ces frais varient entre 25 et 50 $ par bagage et par segment de vol. Pour les voyageurs qui sont capables de voyager léger, surtout pour un séjour d'une semaine ou moins, pourquoi ne pas voyager « carry on » afin d'épargner temps et argent?

Penser aux « autres » lignes aériennes

Selon votre destination, vous pouvez aussi avoir de belles surprises en réservant directement sur le site d'une compagnie aérienne locale; par exemple, TAP (Portugal), Aeromexico (Mexique), Luftansa (Allemagne), Alitalia (Italie), Turkish Airways (Turquie), etc, qui offrent souvent des très prix très compétitifs, surtout si l'on achète en devise locale.

Il vaut aussi souvent la peine de jeter un coup d'œil du côté des compagnies aériennes à bas prix: Interjet offre désormais des vols à bas prix de Montréal et Toronto vers le Mexique, Sunwing offre des vols au rabais vers le Sud avec sa division « flysunwing » et WOW Air dessert à petit prix une trentaine de destinations européennes. Ces compagnies vendent « directement » leurs billets d'avion aux consommateurs et ne font pas affaire avec les principaux sites de réservation en ligne. Il faut donc réserver directement sur leur site afin de profiter de leurs bas tarifs.

Utiliser les outils de comparaison de prix

Des sites comme Trivago, Sky Scanner et Hotelscombined vous permettent de comparer le prix d'un vol ou d'une chambre d'hôtel. Parfois, pour une même chambre, deux sites affichent des prix différents en raison de la différence d'inventaire. Il est donc suggéré de comparer avant d'acheter.

Toutefois, si l'on veut éviter les mauvaises surprises à la suite d'une réservation, Flightnetwork offre une politique de remboursement en crédit voyage si le prix du vol ou de la chambre d'hôtel chute après l'achat. Aussi, plusieurs sites appartenant au géant Expedia (Hotels.com, Travelocity, etc.) acceptent de rembourser la différence si vous trouvez un meilleur prix après l'achat. Par contre, vous disposez d'un délai de 24 h pour en faire la demande,

S'abonner aux infolettres et aux médias sociaux

Presque toutes les compagnies aériennes et chaînes d'hôtels ont une Infolettre, une page Facebook ou un fil Twitter. En s'abonnant et en demeurant à l'affût, on a accès à des codes promotionnels réservés aux abonnés. Expedia offre aussi un programme « prix secret réservé aux membres » pour tous ceux qui créent un compte (gratuit) sur Expedia. Ces rabais tournent habituellement autour de 10 %.

En résumé, si vous prenez le temps de faire quelques recherches et que vous êtes flexibles dans vos démarches, vous pouvez économiser gros et vous gâter un peu plus durant vos vacances.

À VOIR AUSSI