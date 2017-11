10 activités pour patienter jusqu’à Noël à Québec

Marchés d'artisans, spectacles thématiques, balades dans un décor féérique : la magie de Noël se vit tout le mois de décembre à Québec. Voici dix activités pour nous faire patienter jusqu'au réveillon!

Le Marché de Noël allemand

Pour la dixième année, l'authentique expérience des marchés allemands se transporte à Québec, plus précisément dans les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, au cœur du Vieux-Québec. La magie est toujours au rendez-vous au Marché de Noël allemand de Québec, qui prolonge cette année le plaisir durant un mois avant Noël. Véritable village de maisonnettes de bois, le Marché propose aussi une programmation variée : fins de semaine thématiques, produits gourmands, dégustation de vin chaud et activités destinées à amuser les enfants. Jusqu'au 23 décembre.

Le Marché de Noël du Vieux-Port

Ouvert à l'année, le Marché du Vieux-Port de Québec devient féérique durant le temps des Fêtes. Pour sa 19e édition, le Marché de Noël accueille 70 marchands qui proposent des produits artisanaux et du terroir. On y va pour les dégustations thématiques, les ateliers culinaires et les échanges avec les producteurs sur place qui ont toujours une foule de conseils et de recettes à nous proposer. Jusqu'au 31 décembre.

Le Salon Nouveau Genre 15

L'artisanat n'a assurément rien de ringard au Salon Nouveau Genre ! Présentant les produits d'une nouvelle génération de créateurs indépendants et passionnés du fait main, on aime l'ambiance décontractée et familiale de ce salon qui, pour sa 15e édition, renoue avec le quartier Limoilou. Ce sont 160 artisans en métiers d'art, en arts visuels, en microédition, en mode, en design et en musique qui seront présents, à tour de rôle les 2 et 3 décembre, à l'église Saint-Fidèle (4e Avenue).

Le Salon des artisans et des métiers d'art de Québec

De l'agroalimentaire aux métiers d'art, l'un des salons les plus diversifiés, - et parmi les plus courus - à Québec est le Salon des artisans et des métiers d'art de Québec qui ouvrira ses portes du 1er au 10 décembre au Centre de foires d'Expocité. Plus de 200 artisans québécois participeront à cette 13e édition. Le plus : le stationnement et l'entrée sont gratuits.

Etsy Pop-up des Fêtes

Encore cette année, les artisans de la plateforme Etsy sortent du web et proposeront leurs créations modernes et locales lors de leur boutique éphémère des Fêtes. Ils seront une trentaine à Québec, à la Nef sur la rue Saint-Joseph, les 16 et 17 décembre. On y va pour les créations ludiques pour toute la famille, mais aussi pour l'ambiance unique de cette ancienne église parfaite pour ce genre d'événements.

Noël au Trait-Carré

Décembre débute avec un événement de quartier incontournable qui attire chaque année bon nombre de famille dans le parc de la Commune, dans le Vieux-Charlesbourg. Du 1er au 3 décembre, la 19e édition de Noël au Trait-Carré nous entraînera dans une ambiance festive à mi-chemin entre traditions et légendes. On y va pour une balade en tramway à cheval, le carrousel de poneys, la fabrication d'un village de Noël ou encore les dégustations de La Fudgerie, une véritable institution locale. À noter que l'événement est gratuit, mais des macarons au coût de 5$ donnent accès à des activités supplémentaires.

Noël dans le Petit Champlain

Le Petit Champlain est assurément l'un des lieux les plus féériques en décembre. Pas surprenant qu'il ait été couronné de la Meilleure destination hivernale des fêtes en Amérique du Nord en 2016 selon les lecteurs du USA Today. En plus du Père Noël (le plus beau de la région!) et son royaume, des chorales de Noël dans les rues et du sapin géant sur la place Royale, des journées thématiques sont également prévues : la journée des animaux (2 décembre) pour que pitou puisse prendre la pose avec le Père Noël et la Journée familiale (9 décembre) avec animation et surprises pour toute la famille.

Un GéoRallye dans le Vieux-Québec

À l'aide d'un GPS et d'une feuille de route, on part à la recherche de l'image de Saint-Nicolas dans le Vieux-Québec. Sur notre chemin, on découvre les histoires et anecdotes qui ont ponctué les différentes époques tout en trouvant les caches réelles et virtuelles. Présentée pour une 2e année en collaboration avec la SDC du Vieux-Québec, cette activité est offerte jusqu'au 7 janvier, à partir de l'Îlot des Palais. Habillez-vous chaudement ! Coût : 10 $ / adulte – 25 $ / famille (2 adultes/2 enfants) – 10 $ / location de GPS.

Le ballet de Casse-Noisette

Une autre tradition renouvelée : le ballet de Casse-Noisette, qui est de retour au Grand Théâtre de Québec. Chorégraphiée par Fernand Nault d'après le conte d'Hoffmann, sur la musique de Tchaïkovski jouée par l'Orchestre symphonique de Québec, la nouvelle production interprétée par Les Grands Ballets canadiens de Montréal réunit sur scène plus d'une centaine de danseurs dans de somptueux décors. Un classique que l'on prend plaisir à partager en famille, toutes générations confondues. Du 7 au 10 décembre au Grand Théâtre de Québec.

St-Roch célèbre les Fêtes

Cette année, la SDC St-Roch, en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu, présente une programmation d'animation et de services pour la période des Fêtes, soit les trois premières fins de semaine de décembre (les samedis et dimanches). Musique, vente de sapins naturels, emballage de cadeaux, activités et animations déambulatoires, chorales, visite du Père Noël, station réconfort à la Bordée, etc. : le magasinage n'aura jamais été aussi divertissant !

À VOIR AUSSI