Pierre Trudeau, premier ministre, a porté la cape pendant le match de la Coupe Grey de 1970

La partie de dimanche soir pour la Coupe Grey a été épique.

Les Argonauts de Toronto ont surpris les Stampeders de Calgary pour gagner la Coupe Grey lors d'un affrontement enneigé à Ottawa, et Shania Twain a été amenée sur le terrain en traîneau à chiens qui ne peut seulement être décrit comme un moment purement canadien.

Twitter était divisé à propos de la version style pop du Ô Canada par Choir Choir Choir, et l'histoire a été écrite grâce au plus long touché offensif de la Coupe Grey.

Une chose a semblé unir tout le monde par contre: la photo d'archives de la Coupe Grey de 1970, où le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, portait un ensemble muni d'une cape.

Let's take a moment to remember what Pierre Trudeau wore to the 1970 Grey Cup. pic.twitter.com/MTe1zmq5FU — Aaron Wherry (@AaronWherry) November 27, 2017

La photo de la Canadian Press, prise par Peter Bregg, montrait le premier ministre au moment d'embarquer sur le terrain du Exhibition Stadium de Toronto pour présenter le trophée aux Alouettes de Montréal.

Il était habillé d'une cape noire par-dessus une veste beige, munie d'une rose dans sa poche, de gants de cuir, de pantalons à carreaux et un chapeau haut de forme sérieusement désinvolte.

Si vous entendez Purple Rain ​​​​​​ de Prince dans votre tête, vous n'êtes pas seul.

LOL! Who wore it better? pic.twitter.com/WkzpZdFF6E — Ross Galbraith 🇨🇦 (@RossGalbraith) November 27, 2017

Mais il y avait beaucoup plus de comparaisons à venir.

Certains n'ont pu s'empêcher une comparaison avec Superman.

D'autres se sont plutôt poser la question à savoir s'il voulait rendre hommage au personnage principal de Doctor Who avec les pantalons à carreaux.

Where did he park his TARDIS? pic.twitter.com/MlBTfgn0CO — Ken Allan (@kallan42) November 27, 2017

D'autres n'y voyaient que le personnage de Silky Johnson interprété par Dave Chappelle.

Damn he's on his way to the Playa Haters Ball. pic.twitter.com/hXiJ1PndQb — Her? (@OfHelium) November 27, 2017

Malgré que nous n'ayons pas une photo couleur du bien habillé premier ministre, un tweet signalait que l'habit leur rappelait Kramer portant le manteau en technicouleur de Joseph dans un épisode de Seinfeld.

Mais puisque cette photo a été prise en 1970, ce n'est pas complètement fou de penser qu'il aurait pu inspirer le costume de Gene Wilder dans Willy Wonka and the chocolate factory qui est sorti en 1971. Bon, ok, c'est peut-être un peu fou.

His outfit reminds me of someone... I'm just going to lean here and see if I can remember... pic.twitter.com/Ur8PpQOVyN — Sgt. Laughter™ (@ilovemmasobad) November 27, 2017

Certains ont vu le héros des dessins animés de Disney Darkwing Duck.

Puisque la photo a été prise il y a 47 ans, les gens ont rapidement signalé que les capes n'étaient plus à la mode de nos jours. Edna Mole, des Incroyables, l'a bien résumé:

Justin, tes bas ne suffisent plus maintenant.

This seems to be from the same game. pic.twitter.com/bMgJRQyLTY — Aaron Wherry (@AaronWherry) November 27, 2017

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

