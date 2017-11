Installer ses décorations de Noël à l’avance permettrait d’être plus heureux

Quand novembre se termine, on peut être tenté de ricaner à la vue de maisons déjà toutes illuminées et décorées, jusqu'aux rennes dans le jardin.

Mais la prochaine fois que vous apercevrez un sapin étincelant à travers une fenêtre, ravalez vos sarcasmes, car tous ceux qui cultivent déjà l'esprit de Noël jouissent peut-être de quelque chose que vous n'avez pas: la joie de vivre.

Et oui, messieurs dames les rabat-joie, si on en croit les experts, tous ces ornements rendent les gens plus heureux!

Le psychanalyste Steve McKeown, fondateur de l'association MindFixers et propriétaire de la clinique qui porte son nom, s'est entretenu avec le site Internet Unilad sur les raisons purement psychologiques qui peuvent nous inciter à décorer nos foyers bien avant le réveillon. Selon lui, chez certains, cela permet de profiter plus longtemps de l'excitation des fêtes.

"Une grande variété de causes peuvent pousser quelqu'un à se focaliser sur ses décorations, mais cela vient le plus souvent du désir nostalgique de faire revivre une magie passée -ou, au contraire, de compenser des manques.

"Dans une société où règnent le stress et l'anxiété, les gens aiment être au contact de ce qui leur inspire de la gaieté, et les décorations de Noël sont fortement associées à l'enfance. Elles ne représentent en fait qu'une manière de retrouver cette époque d'innocence et de magie. Décorer sa maison au plus tôt permet donc de profiter un maximum de ce plaisir!"

La nostalgie joue beaucoup dans notre tendance à décorer dès le mois de novembre, retrouvant ainsi les souvenirs d'un passé joyeux.

"Les fêtes sont une époque très propice à la nostalgie. Celle-ci nous permet d'entretenir le lien avec notre passé et de mieux appréhender notre propre identité. Pour beaucoup de gens, cultiver cette ambiance est un moyen de se rapprocher un peu de leur enfance", a déclaré à Uniladla psychothérapeute Amy Morin.

"Cela peut entraîner un mélange de plaisir et de tristesse. Cette période nous rappelle parfois le temps passé avec un proche disparu. Certains, en regardant un sapin, repensent à l'époque lointaine où ils n'étaient que des enfants innocents.

"Pour les personnes endeuillées, Noël peut être l'occasion de revisiter leurs bons souvenirs avec celui qu'elles ont perdu. S'entourer de décorations leur permet alors de se rapprocher de lui ou d'elle."

Étonnamment, les chansons de Noël peuvent avoir l'effet inverse.

D'après une psychologue clinicienne, toute cette musique festive peut entraîner une fatigue nerveuse quand on y est exposé trop longtemps.

"Pendant la période des fêtes, tous les gens travaillant dans le commerce sont obligés [d'ignorer de leur mieux] les chansons de Noël, ou elles peuvent vraiment les empêcher de se concentrer sur quoi que ce soit", a expliqué Linda Blair à Sky News. "Toute votre énergie est consacrée à essayer de ne pas faire attention à ce que vous entendez."

Et comme nombre de boutiques et de centres commerciaux commencent à entonner "Vive le vent" à peine Halloween passé, dès la mi-novembre, la plupart des gens en ont déjà leur claque de tout cet entrain forcé. Cette réaction, baptisée "effet de simple exposition", peut carrément vous donner l'impression de "devenir fou", déclare la docteure Victoria Williamson, chercheuse en psychologie de la musique.

Alors si vous n'avez pas encore commencé à sortir vos boîtes de décorations, il est temps de vous y atteler... Mais attendez le 1er décembre pour mettre "All I Want For Christmas Is You"!

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost canadien, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast For Word.

