Donald Trump a fait ce lundi 27 novembre une allusion déroutante à Pocahontas, surnom dont il a affublé la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, en recevant des anciens combattants amérindiens à la Maison Blanche.

C'est à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur de Navajos, enrôlés par l'armée américaine comme "code talkers" (décodeur-traducteur) pendant la Seconde Guerre mondiale, que le locataire de la Maison Blanche a fait cette digression.

"Vous étiez ici longtemps avant nous. Même si nous avons une représentante au Congrès qui est -disent-ils- là-bas depuis longtemps. Ils l'appellent Pocahontas", a-t-il lancé, dans un silence gêné.

Here's the video: Trump calls Elizabeth Warren 'Pocahontas' while honoring Native American code talkers: "You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas." pic.twitter.com/hjZ5MInDDf 27 novembre 2017

Donald Trump est coutumier des attaques contre Elizabeth Warren, qu'il surnomme "Pocahontas" en référence aux origines amérindiennes qu'elle revendique et dont il conteste l'authenticité.

"Il est profondément regrettable que le président des Etats-Unis ne puisse même pas mener à bien une cérémonie en l'honneur de ces héros sans lancer des insultes racistes", a déploré l'élue démocrate sur MSNBC.

"Donald Trump does this over and over thinking somehow he is gonna shut me up with this. It hadn't worked in the past, it is not gonna work in the future." Watch @SenWarren's response to Trump calling her Pocahontas. pic.twitter.com/C3ulPzlsw7 — MSNBC (@MSNBC) 27 novembre 2017

Le National Congress of American Indians, la plus large organisation représentant la communauté amérindienne, a aussi dénoncé les propos de Trump. "Nous regrettons que le président utilise le nom de Pocahontas comme une insulte envers l'un de ses adversaires politiques et que cela entache le but de cette cérémonie à la Maison Blanche".

Sarah Sanders, porte-parole du président américain, a défendu l'usage de ce surnom, jugeant "ridicules" ces accusations et réfutant le caractère raciste de ses propos. "Je pense que ce que la plupart des gens jugent offensant est le fait que la sénatrice Warren mente sur ses origines pour promouvoir sa carrière", a-t-elle lancé.

NBC's Kristen Welker on Trump's 'Pocahontas' remark: "Why is it appropriate for the president use a racial slur in any context?"

Sanders: "I don't believe it is appropriate for him to make a racial slur or anybody else." (via CBS) pic.twitter.com/4Ms4YnqMhi — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 27 novembre 2017

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine eut recours à des centaines d'Indiens d'Amérique de différentes tribus dont le dialecte ancestral servit de code de communication indéchiffrable par les ennemis. A l'époque, la prononciation et le vocabulaire des langues amérindiennes restaient en effet un mystère pour les Allemands et les Japonais.

Fin 2013, la Médaille d'Or du Congrès américain a été décernée à quelque 250 Indiens de 33 tribus, la plupart à titre posthume, pour leur rôle durant ce conflit.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.