Demi-Leigh Nel-Peters devient Miss Univers 2017

Dimanche 26 novembre, Demi-Leigh Nel-Peters a été sacrée Miss Univers 2017. Miss Afrique du Sud n'a pas caché son émotion lors de sa consécration qui se déroulait à Las Vegas. Elle devient la 66e Miss Univers de l'histoire. 92 pays participent à cette élection, surpassant ainsi le record précédent de 89 candidates, en 2011 et 2012.

