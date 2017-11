Le chanteur des B.B. Patrick Bourgeois est mort

Le chanteur Patrick Bourgeois, anciennement membre du groupe Les B.B., est décédé dimanche matin, le 26 novembre, a annoncé en début de soirée sa conjointe Mélanie Savard sur Facebook. Il avait 55 ans.

L'artiste combattait un cancer depuis le début de l'année 2016, mais était demeuré relativement discret sur la nature de sa maladie. On sait qu'il avait été opéré en février de cette même année pour se faire retirer une masse et avait dû se soumettre à des traitements de chimiothérapie, mais l'homme n'avait accordé aucune entrevue à ce sujet.

En début d'année, Patrick Bourgeois avait fait quelques apparitions publiques pour encourager son fils Ludovick, qui était candidat à La voix, sur les ondes de TVA, et qui avait d'ailleurs gagné le concours. Père et fils ont d'ailleurs mené quelques projets musicaux ensemble, dont les deux albums Ludovick et Patrick Bourgeois, lancés en 2014 et 2015.

Patrick Bourgeois était également le père de deux filles, Pénélope, 27 ans, issue comme son frère Ludovick d'une première union, et Marie-William, une adolescente née de sa présente relation avec Mélanie Savard.

Cérémonie d'adieu

Sur la page Facebook officielle des B.B., on indique qu'une cérémonie d'adieu à Patrick Bourgeois aura lieu bientôt. «Le public et les amis pourront se rassembler pour commémorer ce chanteur, auteur, compositeur et réalisateur présent dans le paysage musical du Québec depuis les 30 dernières années», peut-on y lire.

Patrick Bourgeois est né le 16 juin 1962.

Entre autres faits d'armes, le chanteur, guitariste, bassiste et compositeur a écoulé, avec ses camarades des B.B, Alain Lapointe et François Jean, 200 000 exemplaires du premier album du groupe, intitulé Les B.B, en 1989, et 200 000 autres de leur second opus, Snob, en 1991.

Ont suivi Une nuit avec les B.B. (1993), 3 (1994), Bonheur facile (2004), la compilation Tous les succès (2007) et Univers (2011).

En septembre 2015, la carrière des B.B a toutefois connu un tournant amer, lorsque le batteur François Jean a intenté une poursuite de 30 000$ à l'égard de Patrick Bourgeois pour une mésentente financière. En juin de la même année, François Jean n'avait pas pris part à un concert-souvenir des B.B aux FrancoFolies de Montréal.

Entre 1994 et 2004, Patrick Bourgeois s'était commis sur deux disques en solo. Au tout début de sa carrière, il avait également signé la chanson-thème de l'émission de télévision de Rock et Belles Oreilles. "Au milieu des années 90, il avait animé le jeu Fa Si La Chanter, à Radio-Canada.

Radio-Canada a diffusé cette biographie qui retrace la carrière du chanteur: