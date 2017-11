Patrick Bourgeois, le chanteur des B.B. qui avait connu la gloire à la fin des années 1980 et dans les années 1990 avant d'effectuer un retour dans les années 2000, a été emporté par le cancer dimanche matin.

Il aura su toucher le coeur des Québécois, comme le montrent les nombreux tweets lui rendant hommage.

Merci pour la guitare dans le thème de #100limite . Souvenir à #EDU Mes sympathies à tous les proches et amis #patrickbourgeois pic.twitter.com/mNFfD9znzH

R.I.P. Patrick Bourgeois, si adorable, beau, talentueux, drôle et positif... Tu mérites le repos après ce long et dur combat. Mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille. pic.twitter.com/jgq49vmx43