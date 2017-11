Levée de l'avis d'ébullition préventif dans Ville-Marie et dans Sud-Ouest

L'avis d'ébullition préventif est levé pour les secteurs touchés des arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest.

Les analyses des échantillons d'eau des dernières heures démontrent que la situation est rétablie.

Pour l'arrondissement Ville-Marie les secteurs visés étaient la rue Mills, l'avenue Pierre-Dupuis et les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène.

Pour l'arrondissement du Sud-Ouest, les secteurs visés étaient situés entre l'autoroute Bonaventure et la rue Bridge et entre le pont Victoria et la rue Mills, ainsi que les rues Oak, Marc-Cantin, Carrie-Derick et Fernand-Séguin.