«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

L'étoile de Shania Twain brille moins qu'à l'époque glorieuse de la sortie de son très marquant album Come on Over, il y a déjà 20 ans, alors que Man! I Feel Like a Woman, That Don't Impress Me Much, Don't Be Stupid et autres From This Moment trônaient au sommet des palmarès, mais la chanteuse canadienne demeurera à jamais une icône de la country-pop, qui a pavé la voie bien avant que Taylor Swift ou Lady Antebellum ne miaulent leurs premiers accords.

En septembre, Shania Twain proposait Now, un opus enregistré après 15 ans d'absence sur disque – son dernier effort, Up!, avait été lancé en 2002 – et en mai prochain s'amorcera une tournée du même titre, qui la mènera d'ailleurs au Centre Bell, à Montréal, le 26 juin, et au Centre Vidéotron, à Québec, le 28. Un nouveau disque moins bien reçu que ses précédents, des années de pause professionnelle troublées par une rupture avec son ex-mari et partenaire musical, Robert «Mutt» Lange, et la maladie de Lyme, qui a affecté ses cordes vocales : Shania ne manquera pas de sujets à aborder avec Guy A.Lepage et Dany Turcotte lors de son passage à Tout le monde en parle, ce dimanche.

Seront aussi au rendez-vous le caméraman-plongeur Mario Cyr, qui aura bientôt sa série à Radio-Canada, Un homme à la mer, et qui donne des conférences ; la chanteuse Mélanie Renaud, qui revient après plus d'une décennie loin des projecteurs avec l'album Le fil de fer ; les vedettes de YouTube et Instagram, Alicia Moffet, Elisabeth Rioux et Marc Fitt, qu'on pourra voir dès la semaine prochaine dans la série Influenceurs, à VRAK ; le journaliste Christian R. Page pour son livre L'enquêteur des théories du complot, et le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, qui se retrouve dans l'actualité en ce moment, entre autres, en raison de la controversée décision d'autoriser le port du kirpan dans les avions.

La semaine dernière, Tout le monde en parle n'a pas eu la tâche facile devant la finale de La voix junior, à TVA. Alors que 979 000 personnes ont assisté à la ô combien espérée visite de Guy Nantel à la table de Guy A.Lepage, 1 997 000 ont plutôt célébré la victoire de la jeune rappeuse Sydney Lallier au concours de chant animé par Charles Lafortune. La Conversation secrète de Paul Arcand avec Guy Lafleur a pour sa part rallié 1 024 000 curieux. Ailleurs dans la soirée, Découverte a intéressé 463 000 téléspectateurs, ICI Laflaque en a fait rire 493 000, Vlog en a rassemblé 1 048 000 et Occupation Double Bali en a diverti 559 000.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

