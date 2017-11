Passer à côté d'un employé du cinéma avec un sac rempli à ras bord de sucreries ou de croustilles achetées ailleurs pour moins cher est toujours un moment stressant.

Vont-ils nous confisquer mes cerises sûres ou mon pop corn au caramel? Mes frites du McDonald's vont-elles prendre le chemin de la poubelle? Vont-ils réaliser que votre contenant de soda n'est pas le même que celui vendu au cinéma?

Un cauchemar.

Mais une femme a trouvé l'idée la plus ingénieuse pour apporter ses petites gâteries dans la salle de cinéma sans que personne ne pose de question.

