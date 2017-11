Jennifer Lawrence est de nouveau célibataire

Jennifer Lawrence et le réalisateur Darren Aronofsky ont mis fin à leur relation après s'être fréquentés pendant un peu plus d'un an.

Les deux stars avaient débuté leur relation en septembre 2016, après la fin du tournage du film Mother!. Le couple s'est fait passablement discret durant cette période, leur première apparition publique n'ayant eu lieu qu'un an plus tard, lors de la première new-yorkaise du plus récent film du réalisateur.

Selon des proches des deux principaux concernés, Lawrence et Aronofsky seraient demeurés en bons termes après leur rupture.

À voir également :