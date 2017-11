À la réouverture de la boutique Adidas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal mercredi matin, le gérant a jugé bon de «dire un mot en français pour accommoder la Ville de Montréal et les médias francophones», a rapporté le journaliste du Journal de Montréal Philippe Orfali sur Twitter.

Le gérant, Alexandre Des Roches, s'est pratiquement excusé de parler français avant de discuter avec Jean Khalif, concepteur créateur d'Adidas, en anglais. Les deux sont francophones.

Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés.

J'y reviens : y a quand même des saintes limites à se faire ainsi mépriser chez soi. On nous prend vraiment pour un peuple résiduel, appelé à s'effacer devant la modernité «diversitaire», mondialisée et anglophone. https://t.co/dGEt7jJcXc

Malheureusement puisque nous sommes un peuple de tatas mous, on va chigner aujourd'hui et tout oublier demain. Aucun boycott ne sera fait, aucune protestation non plus.