Les 11 films à ne pas manquer durant le temps des Fêtes

Pour accompagner le temps des Fêtes dans la chaleur des salles de cinéma, HuffPost Québec vous propose 11 films à ne pas manquer pour la période de fin d'année. De l'animation à la science-fiction en passant par la comédie ou la saga sportive, les genres sont diversifiés. À vous de faire vos choix!

Coco

Les studios Pixar nous reviennent avec un nouvel opus d'une beauté à couper le souffle ancré dans le folklore mexicain. On y fait la connaissance de Miguel, un adorable garçon à l'esprit libre qui rêve de devenir musicien, malgré le refus obstiné de ses proches. Entre le monde des morts et celui des vivants, le héros tentera le tout pour le tout, au risque de déterrer de lourds secrets de famille.

The Shape of Water

Lauréat du Lion d'or à la 74e Mostra de Venise, le film de Guillermo del Toro a ravi le jury et la critique avec cet essai étrange dans lequel une femme de ménage muette (Sally Hawkins) tente de protéger une mystérieuse créature emprisonnée dans un laboratoire morbide. Conte fantasmagorique et onirique, situé à l'époque de la guerre froide, l'œuvre est une magnifique ode à l'amour et à la tolérance.

The Man Who Invented Christmas

Le 7e long métrage de Bharat Nalluri raconte la carrière littéraire de Charles Dickens à travers les hauts et les bas d'un homme en quête d'inspiration. Si on se fit aux extraits dévoilés sur la toile, les spectateurs apprendront que le célèbre écrivain britannique, derrière de nombreux classiques comme Oliver Twist ou Un chant de Noël, ne l'a pas toujours eu facile. Avec Dan Stevens, Christopher Plummer et Jonathan Pryce.

Parvana - Une enfance en Afghanistan

Une jeune Afghane décide de se faire passer pour un garçon afin de trouver un travail et aider sa famille à survivre. L'histoire de ce film d'animation réalisé par Nora Twomey (Song of the Sea) et produit par Angelina Jolie est l'adaptation du roman de Deborah Ellis. Sous les lois injustes et misogynes des talibans, une fille dont le père a été emprisonné sans raison n'hésitera pas à braver les interdits.

Star Wars: The Last Jedi

Depuis la mise en ligne d'une bande-annonce aussi impressionnante qu'énigmatique, les amateurs de la série imaginée par George Lucas sont sur le qui-vive. Qu'adviendra-t-il de Rey? Succombera-t-elle au côté obscur, comme certains le prédisent déjà, ou parviendra-t-elle à vaincre le terrible Kylo Ren? Autant de questions qui tiennent en haleine des millions de personnes à travers le monde. L'émotion sera aussi au rendez-vous puisque le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie met en scène le retour de Mark Hamill dans la peau du personnage emblématique de Luke Skywalker et présente la dernière apparition de Carrie Fisher, décédée en décembre 2016, au grand écran.

Jumanji: Welcome to the Jungle

La malédiction demeure dans cette suite de Jumanji, sortie en 1995. En allumant une vieille console de jeu, quatre étudiants sont propulsés via leur avatar à l'intérieur d'un jeu vidéo ayant pour univers la jungle de Jumanji. Pour espérer un jour revenir dans la vie réelle, ils devront vaincre toutes les étapes d'une aventure parsemée de mille et un dangers. Attention au «Game over»!

The Disaster Artist

Comédie dramatique qui revient sur les coulisses du tournage du film culte The Room de l'excentrique Tommy Wiseau, considéré comme le pire long métrage d'Hollywood et «Le Citizen Kane des mauvais films», selon Entertainment Weekly. Adaptée du livre éponyme de l'acteur Greg Sestero, la production de James Franco fait le portrait d'un cinéaste complètement déjanté.

Noël & cie

Rien ne va plus à l'approche des fêtes : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps! Devant l'urgence, le père Noël, incarné par Alain Chabat, qui signe également la réalisation, doit chercher un remède au plus vite et ainsi sauver la magie du réveillon.

Ferdinand

Son imposante apparence ne doit pas vous induire en erreur, car le taureau Ferdinand est une bête sympathique emplie de générosité. Malheureusement, il se retrouve capturé et envoyé à cent lieues de son village natal. Mais loin de s'avouer vaincu, l'attachant animal s'engage dans une aventure aux quatre coins de l'Espagne dans l'espoir de retrouver les siens.

Junior majeur

Cinq ans après la victoire de son équipe au tournoi Pee-Wee de Québec, Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon), un jeune hockeyeur prodige âgé maintenant de dix-huit ans, évolue pour les Saguenéens de Chicoutimi, dans la LHJMQ. À l'aube de sa sélection chez les professionnels, de nombreux obstacles viendront compromettre sa carrière ainsi que ses amitiés les plus chères.

The Square

Palme d'or au dernier Festival de Cannes, la chronique à l'humour corrosif du Suédois Ruben Östlund (Force Majeure) narre les péripéties d'un conservateur de musée. Critique acerbe sur le milieu de l'art contemporain, la satire nordique dénonce les travers de la société occidentale, toujours aussi obnubilée par l'argent et la renommée.