Vincent Graton en a marre des paradis fiscaux... et demande à Justin Trudeau d'agir à chaque jour sur Twitter

L'acteur Vincent Graton n'a pas digéré l'information compromettante sortie des Paradise papers, au début novembre. Depuis les révélations faites par Radio-Canada, il demande chaque jour au premier ministre Justin Trudeau ce qu'il compte faire pour endiguer le phénomène.

Le chroniqueur au micro d'Alain Gravel a commencé par s'inquiéter des pertes canadiennes le 8 novembre.

Sans réponse, il a décidé de répéter sa demande le lendemain.

Si son tweet est jugé futile par un de ses abonnés, l'acteur estime que sa démarche fait partie d'une «résistance». Il prend même en compte l'horaire du premier ministre.

Voyant que l'écrit n'avait pas eu le succès escompté, il s'est tourné vers la vidéo le 11 novembre.

Il questionne même les rencontres de Trudeau dans son voyage en Asie... mais sans oublier son objectif principal.

Malgré l'absence de réponse, il ne perd pas son sens de l'humour!

Un petit tour sur la météo avant les choses sérieuses!

Puis sa démarche s'est accentuée au jour 9.

Jour 10: un anniversaire à souligner!

Jour 11

- Et puis @JustinTrudeau les paradis fiscaux?

- ...

- Il y aurait eu 231 milliards de nos dollars canadiens dans les paradis fiscaux en 2016.C'est pas mal non?

-...

-On fait d'quoi M. @JustinTrudeau ?On légifère?

-...

-Monsieur @JustinTrudeau ?

-..#paradisfiscauxTrudeau