Pink vole dans les airs accompagnée de danseurs aux American Music Awards

P!nk en a épaté plusieurs dimanche soir en chantant sa chanson Beautiful Trauma tout en effectuant une chorégraphie complexe dans les airs. C'est une P!nk vêtue d'un une-pièce à décolleté et de leggings à paillettes qui était accrochée aux côtés de l'hôtel JW Marriott à Los Angeles, accompagnée de danseurs aériens.

P!nk a commencé sa chorégraphie accompagnée d'un danseur, avant que plusieurs autres viennent les rejoindre. Elle a non seulement dansé, mais elle a effectué plusieurs sauts complexes, seule ou accompagnée de danseurs.

Ce moment était non seulement magique, mais aussi impressionnant! De plus que, contrairement à sa collègue Selena Gomez, il semble que c'est vraiment P!nk qui chantait plutôt qu'un enregistrement. Les internautes sur Twitter ont réagi avec enthousiasme à la performance de la chanteuse qui avait aussi volé dans les airs lors de sa prestation au Festival d'été de Québec, en juillet dernier.

«Pink s'est dépassée! Elle chante 100% en direct et elle descend d'un gratte-ciel! Vos préférés ne POURRAIENT JAMAIS!! #AMAs», a tweeté Perez Hilton.

«Si Pink vient de faire ÇA, vous n'avez pas d'excuse pour faire du lip sync dans un gala. Jamais», a-t-il ajouté.

«Moi regardant l'incroyable Pink aux #AMAs», a tweeté une autre utilisatrice.

«Laissez-moi vous rappeler que Pink était littéralement accrochée à un côté d'un bâtiment en faisant des inversions et en chantant. IMPRESSIONNANT», a écrit les AMAs.

«Comment est-ce que Pink peut être aussi relaxe comme si elle n'avait pas juste performé sur le côté d'un bâtiment?» a tweeté Access Hollywood.

Chapeau à Pink pour sa chorégraphie, son courage, son audace et surtout, son talent!