Luc Ferrandez publie son «serment du jardinier»

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a été nommé lundi matin responsable des dossiers environnement, grands parcs, développement durable, espaces verts et grands projets par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Le controversé maire du Plateau n'a pas perdu de temps pour prêter «serment» sur sa page Facebook.

Dans son «Serment du jardinier», l'élu soutient vouloir «faire éclore le sens et la beauté de notre ville à travers ses espaces de retrait poétique», vouloir protéger «chaque centimètre de terre, même laide, contre tous les besoins de passage, d'éclairage, d'affichage, de déneigement, de livraison, d'accès, de sécurité, de stationnement» ainsi que «le travail des jardiniers et des horticulteurs qui surveilleront, toute leur vie durant, la croissance des arbres choisis et aimés, leurs ombres opaques ou translucides dansantes et frémissantes sur un monde de plantes riches et pérennes».

Reste à voir s'il conservera sa verve et son esprit poétique pour les quatre prochaines années!

