«SNL Québec» revit avec Magalie Lépine-Blondeau

Est-ce un test pour éventuellement ramener l'émission sur une base régulière? On l'ignore pour l'instant, mais chose certaine, SNL Québecrevivra pour une édition spéciale le samedi 6 janvier prochain, à 21h, à Radio-Canada.

L'invitée-vedette en sera Magalie Lépine-Blondeau – le rendez-vous d'un soir s'intitulera justement Le SNL de.... Magalie Lépine-Blondeau -, et Daniel Bélanger assurera le volet musical. Toute la bande qui a donné ses lettres de noblesse à la mouture québécoise de Saturday Night Live sur les ondes de Télé-Québec, en 2014 et 2015, soit les comédiens Pier-Luc Funk, Léane Labrèche-Dor, Phil Roy, Katherine Levac, Virginie Fortin, Mathieu Quesnel, Guillaume Girard et Mickaël Gouin, de même que la productrice au contenu Josée Fortier, les auteurs Sébastien Ravary, Éric K.Boulianne, LeLouis Courchesne et David Michaël, le réalisateur Guy Gagnon et les producteurs Guy Villeneuve et Michel St-Cyr, de Fair Play, reprendra du service pour rendre ces 90 minutes mémorables. Saynètes comiques, courts-métrages, bulletins de nouvelles décapants: on retrouvera bel et bien la formule consacrée de SNL.

Nouveau souffle

On sait que Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, est celle qui a donné sa chance à l'adaptation bien de chez nous de Saturday Night Live lorsqu'elle était à la tête de Télé-Québec.

Après deux premiers essais à l'hiver et au printemps 2014 avec Louis-José Houde et Stéphane Rousseau à la barre, SNL Québec avait ensuite été ajoutée à la grille automne-hiver de Télé-Québec de la même année, à fréquence d'une fois par mois. Antoine Bertrand, Normand Brathwaite, Patrick Huard, Charles Lafortune, Guy A.Lepage, Véronic DiCaire et Guylaine Tremblay s'étaient tous prêtés au jeu des sketchs et du monologue de leur cru.

Lorsque Télé-Québec avait éliminé SNL Québec de sa programmation, tous les yeux s'étaient tournés vers Radio-Canada et Dominique Chaloult, qui avait migré vers cette dernière chaine entre-temps. À défaut de relancer officiellement la franchise, la dirigeante, attachée aux jeunes talents propulsés grâce à la tribune humoristique, avait misé à l'automne 2015 sur Le nouveau show, une déclinaison très semblable, mais pas tout à fait dotée du même charme que Saturday Night Live. LNS – autre clin d'œil à SNL – avait néanmoins duré le temps de deux saisons, sur les diverses plateformes de Radio-Canada (Tou.tv Extra, ARTV, Radio-Canada).

Cette nouvelle tentative du SNL de... pourrait bien être la deuxième chance attendue pour donner un réel nouveau souffle au concept. Reste à voir si l'expérience sera concluante, et si le public répondra présent, une fois les festivités de Noël et du Nouvel An passées!