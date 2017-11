7 livres de recettes à offrir en cadeau à Noël

Qui n'aime pas bien manger? Et comme tout le monde doit le faire au moins trois fois par jour, on a parfois besoin d'inspiration culinaire pour pimenter la routine. On vous propose sept nouveaux livres de recettes d'ici à mettre sous le sapin qui plairont certainement à vos proches gourmands.

Saisons - La table végane

Probablement notre livre préféré de l'année, Saisons réinvente la cuisine végane. Falafels à la citrouille, gyros au tofu, steak de chou fleur... Même les plus carnivores se laisseront tenter par les 101 recettes divisées en quatre saisons de ce recueil joliment présenté. On y retrouve notamment les indispensables et astuces pour un régime végane adéquat comme de chouettes idées d'ingrédients de substitution. Avertissement : les photos vous feront saliver!

39,95$

La cuisine de Jean-Philippe

La cuisine végane est tendance et Jean-Philippe Cyr nous montre dans son livre qu'il est facile de s'y mettre. Il propose une grande variété de recettes réconfortantes et simples, rappelant très souvent les classiques des carnivores. On y retrouve notamment la version végane de la saucisse à hot-dog, de la tourtière et même du Mac poulet. Belle façon de s'initier.

29,95$

La cuisine à croquer - Chocolats favoris

DÉ-CA-DENT! Becs sucrés, vous n'êtes pas prêts pour ce livre de recettes chocolatées de la compagnie québécoise Chocolats favoris. On y propose 50 recettes simples à réaliser plus appétissantes les unes que les autres. On a déjà hâte de faire les bouchées de pâte à biscuits, ou encore la crème brûlée au chocolat et au thé chaï. Le livre propose aussi 10 activités de bricolages gourmands à réaliser en famille.

34,95$

Plus de 100 recettes 100% porc

100 recettes 100% porc signées @mariloubiz, @chefjonathangarnier, @martin_juneau et @sfaita dans le nouveau livre des Éleveurs de porc du Québec 🐷. . . . . #porcduquebec#porc#livre#recettes#cuisine#launch#foodie#boucherie#Marilou#num#food#recipe#pork Une publication partagée par HuffPost Québec Bien-être (@huffpostqc_bienetre) le 17 Oct. 2017 à 15h46 PDT

Des recettes de Marilou de Trois fois par jour, Jonathan Garnier, Martin Juneau et Stefano Faita dans le même livre, oui, c'est possible grâce aux Éleveurs de porc du Québec qui a rassemblé leur savoir-faire. On y retrouve d'appétissantes recettes - comme la bûche fraise bacon - en plus de trucs et conseils de boucher pour maîtriser la pièce de viande.

34,95$

Ma cuisine sans stress

Une deuxième livre de recettes pour Clodine Desrochers. On retrouve, entre autres, dans ce deuxième ouvrage des idées de bouchées originales en vue d'un cocktail dînatoire et mijoté en plus de plats simples et réconfortants comme une lasagne au veau et au fromage Oka.

29,95$

Les secrets des Vietnamiennes

Ce livre signé Kim Thúy propose une intrusion dans la culture vietnamienne et plus spécifiquement dans celle de la famille de l'écrivaine. Celle qui, une fois au Québec, a été restauratrice malgré elle avant de devenir auteure à succès y partage ses souvenirs familiaux associés à la cuisine et ses petits secrets culinaires transmis de génération en génération.

29,95$

Famille Futée 3

La réputation de Cuisine futée, parents pressés n'est plus à faire. Le dynamique duo Geneviève O'Gleman et Alexandra Diaz sauve encore une fois nos semaines folles avec des recettes simples, appétissantes et économiques. En plus des quelque 150 recettes faciles et santé pour la plupart tirée de la saison 4 de Cuisine futée, parents pressés - diffusée à Télé-Québec , on y retrouve une tonne d'idées et de trucs pour simplifier notre routine au maximum, pour conserver nos petits plats, pour faciliter la vie des allergiques, sans jamais négliger le côté gourmand. Au menu : une section végé, italienne ou saveurs du monde en plus de salades plus colorées les unes que les autres.

Découvrez les recettes préférées du duo derrière Famille futée.

22,99$

