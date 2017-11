Les voitures de couleur jaune et orange conservent une meilleure valeur de revente

La valeur de revente d'un véhicule est dictée par une foule de facteurs, les plus importants étant généralement le kilométrage et la condition du véhicule.

Cela dit, la popularité du modèle, son équipement et sa couleur jouent également un rôle. Or, au niveau de la peinture, il semblerait que le jaune permet de conserver un plus grand pourcentage de la valeur initiale de la voiture.

C'est ce qu'a découvert la firme de recherche américaine iSeeCars après avoir comparé la valeur de marché de 1,6 million de véhicules d'occasion avec leur valeur lorsqu'ils étaient neufs.

Selon iSeeCars, les voitures de couleur jaune perdent 22 % de leur valeur initiale après trois ans, soit 27,4 % moins qu'en moyenne. Les voitures peintes en orange font également très bien de ce côté, subissant une dépréciation de 21,6 % seulement. Le vert, le brun, le rouge, le gris et le blanc déprécient également moins que la norme.

Les voitures de couleur plus traditionnelle comme le bleu, le noir, l'argent, le beige et l'or auraient pour leur part tendance à perdre un pourcentage plus élevé de leur prix initial. La couleur or n'est particulièrement pas tendre envers la valeur de revente d'un véhicule quelconque avec une perte de 33,5 % selon l'étude.

Les découvertes de cette étude sont pour le moins surprenantes. Nous serions portés à croire qu'une couleur flamboyante aurait l'effet inverse sur la valeur de revente d'une auto étant donné que ces teintes sont souvent moins populaires auprès des consommateurs. Cela dit, l'orange, le jaune et le vert requièrent plus de temps avant d'être vendus, toujours selon la même étude.

En effet, le véhicule moyen compris dans l'étude s'est vendu en 43,9 jours, mais les voitures jaunes ont nécessité 49,5 jours. Les voitures de couleur orange et vert nécessitaient plus de temps que la moyenne également, mais ce sont les voitures beiges qui prennent le plus de temps avec 55,8 jours en moyenne.

