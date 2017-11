Laura-Gabriel a réalisé un rêve à «Occupation Double Bali»

Bien qu'elle n'ait passé qu'une semaine dans la maison des filles, Laura-Gabriel a tiré le maximum de son expérience à Bali, que ce soit lors de sa sélection sur le deuxième tapis rouge ou dans la maison des exclues en compagnie de sa nouvelle amie, Élodie.

Beaucoup de gens lui ont reproché de n'avoir participé à Occupation Double que pour faire mousser son nombre d'abonnés YouTube, mais ce serait mal la connaître. Dans sa plus récente vidéo, la jeune femme de 20 ans a confié qu'elle chérissait cette ambition depuis longtemps.

«Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de faire Occupation Double. Là vous allez vous dire : ''cette petite fille-là n'avait pas beaucoup d'ambition dans la vie''. En effet! Mais je sais pas, je trippais tellement sur le concept, sur l'émission en général, je l'écoutais religieusement. J'ai toujours dit que j'allais le faire! Et mes parents capotaient évidemment chaque fois que je disais ça, c'est pas ce que tu souhaites pour ta fille, j'en suis consciente. Et c'est fou de penser que c'est arrivé!», raconte-t-elle.

L'ex-candidate a défendu le fait que son emploi atypique l'a fait sortir du lot, sans qu'elle n'ait vraiment le choix de promouvoir ou non sa chaîne : «Je me serais inscrite même si je n'étais pas youtubeuse. Ça s'est sûr à 100 %! Des filles de 20 ans qui ont toujours rêvé de faire Occupation Double, il y en a des tonnes qui sont passées en audition. Des youtubeuses, pas tant que ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me démarque, qui me distingue. C'est ce côté-là qu'ils ont voulu montrer. Je les comprends, et c'est bien correct».

Laura-Gabriel et Élodie ont d'ailleurs confié dans leurs journaux de bord, disponibles sur Noovo, qu'un vlog paraîtrait bientôt sur leurs trois semaines de liberté contrôlée dans la maison des exclues.

