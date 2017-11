Drake s'est adressé à un homme qui touchait des filles de façons inappropriée à son afterparty

Drake a été le héros de plusieurs filles, mardi soir, lorsqu'il est intervenu dans un cas d'agression sexuelle. En effet, lors de son afterparty à Sydney, en Australie, un homme dans la foule touchait des filles de façon inappropriée. Il était situé proche de la scène.

Drake s'en est aperçu et il n'était pas content. Il a arrêté la musique de Know Yourself pour s'adresser au mec en question.

«Si tu n'arrêtes pas de toucher des filles, je vais venir te voir et je vais te défoncer», a-t-il menacé.

Si l'équipe de sécurité de Drizzy était prête à passer à l'action, l'avertissement du rappeur a fait son effet et l'homme s'est calmé. La vidéo a été partagée par un compte Twitter créé par des fans du rappeurs.

Drake was not having it at his afterparty last night. pic.twitter.com/Zs70vGzFY7