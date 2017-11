Cette reprise d'une chanson de Keith Urban par un groupe de filles est magnifique

La chanson Female de Keith Urban est sortie le 7 novembre 2017.

Une semaine plus tard, elle est déjà reprise. En effet, le groupe de musique féminin de Nashville Song Suffragettes a repris Female. Le groupe de 15 filles, dont le slogan est «laissez les filles jouer», a lancé la chanson en collaboration avec Liveyourdream.org pour encourager les gens à publier un message motivant à l'intention de jeunes filles.

Publiée mercredi sur Youtube, la reprise de Song Suffragettes est magnifique. Non seulement les filles ont des voix remarquables, mais c'est particulièrement approprié qu'un groupe de femmes chante une chanson intitulée Female.

Kalie Schorr, qui chante dans le groupe et qui a aussi arrangé la chanson, révèle qu'elle a connecté avec la chanson dès sa première écoute, selon Rolling Stone. «J'ai toujours aimé Keith Urban mais sa décision d'enregistrer cette chanson et d'utiliser sa plate-forme pour être solidaire avec les femmes m'a fait l'admirer davantage», explique Schorr à Rolling Stone. «J'ai parlé avec les filles de Song Suffragettes et on pensait que ce serait vraiment cool et spécial de mettre nos voix dessus. L'équipe de production du groupe a eu l'idée fantastique de l'utiliser pour soutenir une charité pour les femmes, et notre reprise de Female était née.»

C'est une belle initiative de la part du groupe!