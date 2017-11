24 livres à chercher au Salon du livre de Montréal

Le 40e Salon du livre de Montréal ouvre ses portes aujourd'hui, à la Place Bonaventure. Vous pouvez dès maintenant jeter un œil à la programmation des six prochains jours sur le site officiel de l'événement, mais si vous manquez d'inspiration et avez besoin de suggestions de lectures, voici 24 bouquins de différents genres à chercher dans cette immense foire de mots.

POUR LES AMOUREUX DES VEDETTES QUÉBÉCOISES

Claudette Dion - La sœur de...

Après avoir prêté sa formidable plume au récit de France Castel l'an dernier, le journaliste Jean-Yves Girard récidive en racontant l'histoire de Claudette Dion, qui joue d'autodérision et de lucidité en intitulant sa biographie La sœur de... Se présentant comme «le troisième membre le plus connu du clan Dion», Claudette affirme offrir un point de vue «de l'intérieur» de la famille la plus célèbre du Québec. Elle aussi chanteuse, la dame relate les moments marquants de sa vie, sa jeunesse à Charlemagne, sa réalité d'aînée et marraine de Céline, son engagement au sein de la Fondation Maman Dion, ses spectacles dans la peau de Piaf à Paris et son séjour à la téléréalité La Ferme Célébrités, et livre une ode au courage de sa légendaire maman et à celui de son discret papa.

Claude Legault – Improvisations libres

Claude Legault, reconnu autant pour son talent d'acteur que pour son apparence de sex-symbol, ne se cache pas derrière son masque de comédien dans ce récit biographique écrit par Pierre Cayouette. Plusieurs pans de son existence y passent, son enfance à Montréal-Nord, son adolescence tourmentée, sa passion pour l'improvisation qui, selon lui, l'a ouvert à la vie, sa relation avec son métier, les controverses dont il a été l'objet, etc. Témoignages de ses amis et collègues (Guylaine Tremblay, Luc Senay, Guy Jodoin, Podz, etc) et une cinquantaine de photos complètent le portrait.

Dan Bigras – Le temps des seigneurs

Dan Bigras devait déjà lancer sa biographie intitulée Le temps des seigneurs lorsqu'il a appris qu'il était affecté par un cancer colorectal, il y a seulement quelques semaines. Depuis, le chanteur a affirmé bien se porter. Celui qui se définit comme le «porte parole des oubliés et des brisés» récapitule, sous plein de sous-titres évocateurs, les moments marquants qui l'ont rendu si sensible à la détresse d'autrui. Quand la douleur côtoie l'amour.

France Castel – Ici et maintenant

Parue l'an dernier, cette biographie de grande qualité de France Castel, signée par Jean-Yves Girard, revient sans complaisance et avec beaucoup de franchise sur le chemin sinueux qu'a été celui de la comédienne et animatrice, qui pose un regard très lucide sur elle-même, ses erreurs et ses bons coups.

Denise Filiatrault – Quand t'es née pour un p'tit pain

Denise Filiatrault a écrit à quatre mains, avec sa fille Danièle Lorain, cette biographie qui aura une résonnance chez les Québécois de toutes les époques. Car au-delà des hauts et des bas de son enfance et de ses métiers de comédienne, de chanteuse et de metteure en scène, c'est tout un pan du show-business de chez nous qui est condensé dans Quand t'es née pour un p'tit pain. Vie intime et professionnelle, abondance de photos, Denise Filiatrault a ouvert grand sa boîte à souvenirs et en fait cadeau au public.

POUR SE SENTIR MIEUX DANS SA PEAU

Tout est plus que parfait

La comédienne Sylvie Boucher lançait en 2015 l'ouvrage de développement personnel Tout est parfait, dans lequel elle énumérait ses trucs et astuces pour accéder à un bonheur simple : la responsabilisation, la gratitude, la simplicité, etc. Deux ans plus tard, la dame s'est à nouveau attelée à son clavier et poursuit sa réflexion dans Tout est plus que parfait, où elle consigne de nouvelles expériences de vie et rencontres, qui l'ont transformée et conscientisée.

Rebondir après l'épreuve – Le bonheur est en nous

S'il est deux êtres qui incarnent bien l'expression «rebondir après l'épreuve», c'est bien Josée Boudreault et son amoureux, Louis-Philippe Rivard. Dans Rebondir après l'épreuve – Le bonheur est en nous, le couple se confie sur l'AVC qui a terrassé Josée le 1er juillet 2016. Comment l'événement a changé le quotidien du duo? Comment les influence-t-il désormais?

Auparavant, Josée, exemple de résilience chez de nombreux Québécois, avait déjà publié deux éditions de Sois ta meilleure amie, toutes deux couronnées best-sellers.

Le compagnon du cœur brisé

Formidable coffre à outils plein d'humour et de dérision pour traverser une peine d'amour, Le compagnon du cœur brisé, de la très volubile Anne-Marie Dupras, touchera quiconque s'est déjà fait émietter les sentiments. Rempli de conseils pleins de lucidité, terre-à-terre et judicieux, ce guide joliment ludique propose des pistes de réflexion, des trucs à peu près universels, des tests, des citations et des capsules amusantes, et même une recette de pain aux bananes au chocolat, de même qu'un cœur à colorier, qui vous indiquera le chemin parcouru dans votre chagrin. Une idée fantastique et particulièrement bien rendue.

POUR LES ADEPTES DE CHICK LIT

Abigaëlle

L'auteure Stéphanie Bourgault-Dallaire fait beaucoup de chemin avec son Abigaëlle, sa sympathique survivante des dédales de la drague amoureuse, de la grossesse et autres joies et misères de la vie à deux. La plume vive et pétillante de l'enseignante d'Edmonton, en Alberta, nous a gratifiés de trois chroniques centrées sur son personnage principal : Abigaëlle et le date coaching, Abigaëlle et la séduction prénatale et la petite dernière, Abigaëlle et la retraite amoureuse. Abigaëlle a même maintenant sa web-série sur le portail de TV5!

Pourquoi pars-tu, Alice? et Ça peut pas être pire

Nathalie Roy, la «maman» de Charlotte Lavigne et Juliette Gagnon, n'est pas demeurée prisonnière des personnages qui ont fait sa renommée. En 2016 et 2017, la romancière misait sur de nouveaux univers, de nouvelles héroïnes, qui dépeignent bien les préoccupations de son lectorat, essentiellement féminin. Dans Ça peut pas être pire, sa Valéry met le cap sur le lac Memphrémagog pour échapper à la perte de son emploi et à la grève déclarée de son réfrigérateur et son ventilateur en pleine canicule. Arrivera-t-elle à recréer l'atmosphère des étés de son enfance? Puis, dans Pourquoi pars-tu, Alice?, on rencontre Alice qui, à 43 ans, jongle avec plusieurs balles. Épouse, mère, enseignante, bénévole, chef de maisonnée, cette représentation de la «femme moderne» décide un jour de tout jeter par-dessus bord et de prendre la poudre d'escampette à dos de scooter avec, pour seul bagage, sa carte de crédit, ses lunettes de soleil et son cellulaire. Que trouvera-t-elle au bout de la 132...?

Sam perd la carte

Animatrice à plusieurs réseaux de télévision, présentement à MAtv et Météo Média, Sandra Sirois propose un premier roman, Sam perd la carte, qui vous fera rêver de dépaysement! Samantha Jolicoeur, 23 ans, voit sa vie dérailler et, sur un coup de tête, démissionne de son boulot et achète un billet d'avion pour s'évader, au propre comme au figuré. L'Oktoberfest à Munich, puis les retrouvailles avec un ami français en Thaïlande : la jeune femme ira de péripétie en aventure dans ce périple qui la mènera on ne sait où!

POUR LES GOURMANDS

La cuisine à croquer de Chocolats favoris

L'entreprise Chocolats Favoris étire-t-elle la sauce (à fondue?) en mettant sur le marché un livre de recettes nécessitant ses produits? Peut-être... Mais le résultat n'en paraît pour autant pas moins délicieux. Belle, bien faite, regorgeant de bonnes idées et visuellement splendide, cette compilation de desserts sucrés à réaliser en famille ne laissera pas beaucoup de bedons indifférents. Qui saura résister au gâteau à la barbe à papa, au club sandwich dessert, au sundae fudge et caramel et au bacon épicé au chocolat? On y suggère même des activités de bricolage... et un exfoliant pour la peau à concocter soi-même!

Ma cuisine sans stress

Aguerrie en la matière après ses années passées à la barre des Saisons de Clodine et de Tout simplement Clodine, à TVA, Clodine Desrochers avait tenté un premier livre de recettes, Ma cuisine express, à l'automne 2016. Cette première incursion fut semble-t-il concluante, puisque la communicatrice revient avec Ma cuisine sans stress, une nouvelle sélection de menus faciles à apprêter en semaine, du mijoté aux bouchées à servir dans un cocktail dinatoire. Simple, appétissant et sans pression, voilà la devise de Clodine. Et si vous serviez, ce soir, un grilled cheese aux figues, une lasagne au veau et au fromage Oka, un magret de canard aux canneberges ou des biscuits aux amandes et cumin...? L'offrande ne réinvente rien, mais inspirera peut-être les moins débrouillards.

POUR LES FERVENTS D'HISTOIRE

1642 Osheaga, 1642 Ville-Marie et Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga

Alors que s'achève le 375e anniversaire de Montréal et le 150e du Canada, trois belles grandes bandes dessinées retraçant l'histoire de la ville et du pays viennent d'apparaître sur les tablettes, et combleront autant les amateurs de ce genre littéraire que les férus d'histoire. 1642 Osheaga et 1642 Ville-Marie racontent les premiers instants de la création de Montréal de deux points de vue distincts, celui des tribus indiennes et celui des colons européens, tandis que Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga expose les dernières expéditions qui ont mené à la fondation du Canada. Un travail de recherche impeccable se reflète de ces œuvres riches, touffues et savamment dessinées, fruit du boulot des illustrateurs François Lapierre, Patrick Boutin-Gagné et Jean-Paul Eid , de la photographe et artiste Tzara Maud et du scénariste Denis-Pierre Filippi.

Rue des Remparts

Micheline Lachance (Le Roman de Julie Papineau, Les Filles tombées, La Saga des Papineau) offre à nouveau un regard romancé sur des jalons importants de notre passé collectif, en revisitant cette fois les dessous de la bataille des Plaines d'Abraham et la chute de la Nouvelle-France. Elle fait connaître de son point de vue les Montcalm, Vaudreuil, Bigot, Ramezay et Bougainville qui ont façonné le Québec, à travers les destins entremêlés de deux dames, Geneviève de Lanaudière et Catherine de Beaubassin, dans une fresque captivante, aussi divertissante qu'instructive.

POUR LES SPORTIFS

Au jeu!

Que s'est-il produit d'intéressant dans la Ligue nationale de hockey, en 2016-2017? La mouture 2018 d'Au jeu! dresse le bilan en parlant des nouvelles recrues et en détaillant des statistiques des 31 équipes de la ligue. De nombreuses photos, des jeux et même une section «La science du hockey», où sont expliquées des notions telles que le fonctionnement de la zamboni, la fabrication des masques et des bâtons, et où sont notés des conseils pour les aspirants joueurs de la LNH, complètent ce guide aux allures un peu enfantines, mais néanmoins intéressant.

POUR RIRE UN PEU

Dérapages poétiques

Ce fut d'abord une page Facebook aux origines anonymes, où on reprenait textuellement, mais hors-contexte, des phrases entendues dans la sphère publique, pour en faire ainsi de bonnes blagues, de la manière la plus simple et brute qui soit, en les qualifiant de «dérapages poétiques». «Repoétiser la bêtise humaine en transformant en vers des dérapages verbaux et textuels», explique-t-on. La «dérape» fut plus vive que prévu : Dérapages poétiques a maintenant un livre à son nom et ses couleurs. Philippe Couillard, Gilbert Rozon, François Legault, Nicolas Sarkozy, Richard Martineau, Sam Hamad, Mike Ward, Martin Petit, Claude Péloquin, Bernard «Rambo» Gauthier... Ils sont plusieurs à être ici cités, pour le meilleur, et surtout pour le pire, sous différentes thématiques. À prendre avec beaucoup d'ironie!

POUR LES ENFANTS

Super Sarah – L'école des parents

L'un des favoris des écoliers, Gilles Tibo (Noémie, Le petit géant, Le petit bonhomme, etc) rapplique avec un nouveau personnage adorable et attachant, Super Sarah! Dans L'école des parents, l'intrépide gamine met ses camarades à contribution pour créer une institution où les papas et les mamans apprendront à «mieux» s'occuper de leur progéniture, à délaisser leurs tablettes électroniques, à ne plus donner de surnoms «bébés», à préparer des lunchs dignes de ce nom... Le projet de Sarah sera-t-il mené à terme? Les chapitres sont entrecoupés de conseils de Sarah à l'intention des parents : les petits approuveront et les grands rigoleront!

La famille Fonfon

L'automne a été faste pour les Éditions Fonfon, qui se donnent la mission de partager le goût de la lecture aux tout-petits avec des œuvres magnifiques, pensées spécialement pour eux. À la rentrée, le groupe a donc dévoilé Meuh c'est à qui ces grosses fesses-là?, un album coloré de Benoit Dutrizac et du duo d'illustrateurs Bellebrute - dans la lignée de personnages de Meuh où est Gertrude?, paru en 2014 -, Ma tête en l'air, de Danielle Chaperon et Josée Bisaillon, une initiation à la poésie sur fond de dessins apaisants, et quatre titres mettant en vedette Chloé (Les animaux, Fée Chloé, Part en voyage et l'Halloween), de Chloé Varin et Orbie, de courtes histoires imagées au phrasé facile pour les mini-lecteurs en herbe.

Grand tintamarre – Chansons et comptines acadiennes

Le nouveau livre-disque de la Montagne Secrète, qui fait revivre les classiques du patrimoine culturel québécois pour y intéresser les bambins, présente son nouvel opus, Grand tintamarre – Chansons et comptines acadiennes. Les pages contiennent les paroles de L'escaouette, Plate comme une tomate, Au chant de l'alouette, Quelle étoile, Partons la mer est belle et autres J'ai plumé le bec que les familles prendront plaisir à fredonner en écoutant les voix de Joseph Edgar, Lisa LeBlanc, Caroline Savoie et Édith Butler les entonner sur disque.

Raconte-moi...

Pour initier les enfants à la lecture de biographies, la série Raconte-moi... est une jolie initiative. Ces ouvrages agrémentés de quelques illustrations, d'environ 150 pages, présentent des idoles de divers domaines (artistique, politique, sportif, etc) aux jeunes en résumant leur vie et leur carrière. Céline Dion, Joey Scarpellino, René Lévesque, Carey Price, Marie-Mai, Pierre Elliott Trudeau, les Canadiens et les Nordiques, Max Pacioretty, Didier Drogba, les Alouettes de Montréal et Pierre Lavoie, entre autres, ont déjà «leur» Raconte-moi..., et des bouquins dédiés à Martin Matte, Xavier Dolan, les sœurs Dufour-Lapointe, Russell Martin et Jean Béliveau sont parus dans les derniers mois. Les livres Raconte-moi... recensent aussi des événements marquants, tels l'Expo 67 et la bataille des plaines d'Abraham. Quelques auteurs, dont Patrick Delisle-Crevier, Benoît Rioux, Joanie Godin, Jonathan Bernier, Johanne Mercier et d'autres, se partagent l'écriture de ces sympathiques recueils.

Juliette à New York

Après huit romans écoulés à 250 000 exemplaires, la grande voyageuse amie des jeunes, Juliette, fait le saut pour la première fois dans une bande dessinée, Juliette à New York. Times Square, Central Park, le Chinatown et autres quartiers mythiques de la Grosse Pomme sont au programme pour le congé de Pâques! Rose-Line Brasset, auteure de ce grand succès qu'est la franchise Juliette, est d'ailleurs une invitée d'honneur au Salon du livre de Montréal, cette année. L'adaptation de Juliette à New York est signée Lisette Morival, et on doit les illustrations à Émilie Derock. Un nouveau tome de la série de romans,Juliette à San Francisco, vient aussi d'être lancé, et on peut toujours se procurer les éditions de Paris, La Havane, Barcelone et autres.

La double vie de Rosalie

La plume d'Ariane Charland est prolifique. Cette dernière nous a déjà offert la saga fantastique Aïnako, de même que les récits pour adolescents Comme un coup de poignard et Corps étranger. Dans la dernière année, l'écrivaine a aussi proposé, pour les plus petits, deux tomes de l'univers La double vie de Rosalie : Opération Barbie Ninja et Impératrice guimauve. La jeune héroïne Rosalie, qui n'a pas froid aux yeux, ne craint pas de s'inventer une deuxième personnalité, appelée Rose Turner, pour s'infiltrer dans une nouvelle gang à l'école et élucider les mystères qui lui tiennent à cœur.

Bantam et Midget

Vos enfants et vous avez apprécié le film Pee Wee 3D et êtes impatients de plonger dans la suite, Junior majeur? L'auteur Mario Francis, en collaboration avec Christal Films - qui chapeaute l'aventure au cinéma - a imaginé une vie aux jeunes héros Janeau Trudel (Antoine-Olivier Pilon)

Joey Boulet (Rémi Goulet ) et Julie Morneau (Alice Morel-Michaud), campée dans les cinq ans qui ont séparé la sortie des deux longs-métrages. En résultent Bantam – Dans la lignée des champions et Midget – Plus près du rêve. Car, avant d'accéder à la Ligue junior majeur, il faut passer par les rangs Bantam et Midget! Un roman Pee Wee – L'hiver qui a changé ma vie est également en vente.

À voir également :