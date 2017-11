«The Walking Dead»: le résumé de l'épisode 4 de la saison 8

L'épisode 4 allait-il marquer un tournant majeur dans cette saison 8 de The Walking Dead? Dans l'épisode précédent, la bande de Rick mettait son plan à exécution en éliminant successivement des Sauveurs.

Une mission réalisée avec efficacité par les différents groupes de la communauté (Rick et Daryl, Ezekiel et Carol, ou encore, «dans une autre mesure» Jesus, Morgan et Tara). Néanmoins, le dernier épisode finissait sur une note bien sombre. On y voyait notamment le clan d'Ezekiel subir le tir nourri de mitrailleuses...

Et les premières images de cet épisode 4 confirment ce qu'on pouvait prétendre : le groupe est décimé. Les corps sont déchiquetés par les balles et il ne semble y avoir aucun survivant mis à part... Ezekiel. Au moment de se faire canarder, plusieurs fidèles avaient pris l'initiative d'entourer «le Roi» pour le protéger.

Après quelques minutes de «transformation», certains membres deviennent des zombies. Quant à Ezekiel, il semble sous le choc et blessé à la jambe gauche (en même temps, il avait crié dans un discours prononcé plus tôt, «Personne ne mourra», donc on comprend son désarroi).

Pendant ce temps, Carol se trouve à l'intérieur de l'entrepôt d'où sont parties les balles. On l'évoquait précédemment, les mitrailleuses tant recherchées par Daryl et Rick sont bien détenues par des Sauveurs.

Seule, Carol parvient à éliminer quelques-uns d'entre eux avant d'être prise en chasse par le reste des troupes de Negan. S'ensuit alors un affrontement à coups de fusils d'assaut. Par sa ruse et son courage, Carol s'en sort (comme d'habitude), mais laisse filer deux Sauveurs. Ces derniers rejoignent le Sanctuaire de Negan.

Avec l'aide d'un autre survivant, Ezekiel parvient à se dépêtrer d'une situation bien délicate. Néanmoins, les choses se compliquent lorsqu'un Sauveur élimine son dernier compagnon. Ce dernier souhaite offrir Ezekiel à Negan tel un butin de guerre.

Dans la foulée, Jerry, un autre fidèle du Royaume, les retrouve et abat le Sauveur avec sa hache. Les deux hommes font alors face à une horde de zombies. Grâce à l'aide opportune de Carol, les trois compagnons de Rick finissent par rallier le Royaume. À plusieurs reprises, Ezekiel souhaite se sacrifier. Il lâche à ce titre à Jerry : «Je ne suis pas ton roi».

Les scènes sont alors entrecoupées d'un flashback. On découvre le passé d'Ezekiel. Celui-ci était gardien de cirque, moment où il a croisé la route du tigre Shiva. L'animal fait d'ailleurs une apparition remarquée dans l'épisode puisqu'il tue quelques zombies et permet à Ezekiel, Carol et Jerry de s'en sortir. Une issue moins favorable pour le félin qui finit dévorer par les walkers...

Enfin, autre moment essentiel dans cet épisode. La course poursuite entre Daryl et Rick et les deux Sauveurs (ceux qui ont réussi à prendre la fuite devant Carol). On comprend bien que les fameuses mitrailleuses sont l'objet de toutes les convoitises. Sans grande surprise, les deux héros parviennent à prendre le dessus sur les Sauveurs. Les sulfateuses sont «en lieu sûr».

