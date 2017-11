En matière de mode, on est pour la simplicité. Mais la chanteuse Rita Ora a peut-être poussé le concept à l'extrême en défilant sur le tapis rouge des MTV Europe Music Awards à Londres vêtue simplement d'une robe de chambre et d'une serviette sur la tête.

Rita Ora

Et non, ce n'est pas parce qu'elle était trop dernière minute. Il s'agit d'une création issue de la collection androgyne printemps-été 2018 de Palomo Spain.

Elle a agencé sa tenue d'accessoires pas mal plus glamour. Des bijoux Lorraine Schwartz en diamants d'une valeur de 7,8 millions de dollars et des escarpins couverts de brillants.

Même si sa robe de chambre semblait super confortable et nécessiter aucun effort, la belle de 26 ans a engagé quelqu'un pour lever sa traîne afin de marcher plus facilement. La preuve :

Ora s'est ensuite présentée sur la scène dans une version plus courte et on a enfin eu une explication pour à son choix vestimentaire inusité. C'était dû à un sketch dans lequel elle était soi-disant invitée à présenter la cérémonie à la dernière minut . Vêtue d'un peignoir, on la voyait partir de chez elle en vitesse, passer dans le métro londonien pour finalement arriver à temps à la soirée. Elle a feint de s'excuser pour son look.

Si plusieurs internautes ont qualifié son look d'iconique, d'autres en ont profité pour se marrer un peu.

when you have a bubble bath at 7 but an award show at 8: https://t.co/LnQbLM9hum — ‏ً (@bocarauhIs) 12 novembre 2017

«Quand tu prends un bain moussant à 19h et que tu as une remise de prix à 20h»

I hope this means I can go in my pijamas to the office on monday — Trishh-eratops (@akatrishh) 12 novembre 2017

«J'espère que ça veut dire que je peux porter mon pyjama au bureau lundi»

