France D'Amour ne met pas n'importe quoi sur sa peau

Vedettes et cosmétiques vont de pair. La dernière association célèbre en date : la chanteuse France D'Amour et les laboratoires québécois Druide qui lancent une gamme de soins entièrement biologiques conçus ici.

BIO LOVE comprend pour l'instant six produits : nettoyant, tonique, sérum, crème visage, contour des yeux, et crème pour le corps, tous certifiés ECOCERT (écologique, biologique et éthique).

Entrevue avec la rockeuse à la peau tendre.

Pourquoi t'associer avec une compagnie de cosmétiques?

"Ma vie, c'est la musique. Ma soeur est dans l'esthétique depuis longtemps donc j'ai toujours eu ça près de moi. Moi, je représente surtout la consommatrice de bons produits à petits prix conseillés par ma soeur."

Mais comment ça s'est fait?

"Un jour, j'ai rencontré de manière fortuite Alain Renaud, fondateur des cosmétiques Druide. Un ami d'ami. J'ai été étonnée de voir qu'il était à la tête du premier laboratoire en Amérique du Nord à avoir des produits certifiés ECOCERT, donc 100% écologiques et biologiques. J'ai aimé son éthique de travail, le fait qu'il soit anti-commercial et que l'entreprise soit basée à Pointe-Claire. Je me suis associée avec eux.

Certains ont eu des préjugés. Une chanteuse en beauté. Mais en plus de consommer beaucoup de produits et d'être une fan de bio, les cosmétiques, je vois ça comme une toune que tu composes. On crée, on teste, on ajuste. Les odeurs, la texture...

Avec cette collaboration, j'embarque plus dans un mouvement pour la femme. Avec le hashtag #MoiAussi et tout, je veux que les femmes - les piliers de nos sociétés - se sentent belles et qu'elles prennent soin d'elles sans danger. On leur vend n'importe quoi au détriment de leur santé. Ça n'a aucun sens! J'ai lu que les femmes consommaient en moyenne 12 produits par jours. Les grosses compagnies (de cosmétiques) vont souvent se défendre en disant que les quantités de substances nocives contenues dans leurs produits sont minimes et donc sans danger, mais à force de cumuler nettoyant, hydratant, démaquillant et tout le tralala, ça en fait du parabène et des matières cancérigènes sur la peau.

Tu as eu un diagnostic de kératoses (pré-cancer de la peau). J'imagine que ça aussi, ça t'a aidée à te conscientiser sur les soins de la peau.

Oui, trois kératoses. Sur le bras, les lèvres et plus récemment sur le nez que je fais traiter en novembre. C'est la preuve que je n'ai pas fait attention avant.

En plus de ma carrière de chanteuse, je fais beaucoup de vélo l'été. Même si je mets de la crème solaire depuis quelques années, je n'ai pas reçu cette éducation. Asseteure, je ne me gêne plus (rire)!

Bon, c'est vrai que des fois après avoir mis tonique, sérum, crème pis rajouté de la crème solaire par dessus, ça fait pas nécessairement un beau teint. Des fois les gens me regardent et me disent : "Eh, France, ça va tu? T'as l'air d'un vampire". Ben, j'aime mieux ça qu'avoir un cancer de la peau.

Écoute, quand j'ai su qu'il y avait 5000 maladies de peau, dont les kératoses, j'ai capoté et je m'y suis mise sérieusement.

Si je développe encore plus la ligne BIO LOVE, je veux faire une crème solaire.

Étais-tu une consommatrice de Druide avant?

Oui, c'est sûr! Mais je ne savais pas que ça venait de Pointe-Claire. J'utilisais le savon pour le corps et le shampooing. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on se met sur la peau. Faut pas virer fou non plus. J'aime ça me maquiller, mettre du spray net. Mais au moins je me frotte pas la peau avec du parabène, ou des matières cancérigènes.

Leur chasse-moustique à la citronnelle est pas pire non plus!

Que dirais-tu aux gens qui doutent de l'efficacité des produits bio?

Qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs! Les produits actifs sont efficaces, ne s'oxydent pas. Les formules sont aussi sinon plus performantes. Et, non, ça ne sent pas le dressing à salade! (rire)

La consommation biologique, quelle importance ça a pour toi?

On me prend souvent pour la grano, mais j'essaie juste d'être au courant de ce que je consomme. Oui, j'essaie de manger bio, mais je ne capote pas non plus. En tournée, je mange ce que je peux, mais je fais mon épicerie dans les épiceries naturelles qui encouragent l'agriculture locale. Au début, c'était plus pour l'environnement que pour les bienfaits pour ma santé.

Es-tu quelqu'un qui se maquille souvent?

Non, surtout pour les shows et la télé. Je suis assez naturelle sinon. Plus soins de la peau que make up. J'suis pas du tout comme ma mère qui met ses faux cils pour aller porter ses vidanges. J'suis plus genre toast melba, un grissol, mais pas sec. Je n'aime pas que la peau me tire.

Quel est ton produit préféré dans la gamme BIO LOVE?

Ma crème visage agit en profondeur. Je peux la mettre le matin, le soir, peux m'en servir pour les mains, pour me démaquiller. J'adore le format et l'odeur.

J'avoue par exemple que depuis deux semaines, je capote sur le sérum (à base d'huiles essentielles). Il s'étend bien et l'huile de coco antiseptique me permet d'éviter les boutons. Avant les spectacles, j'en mets même sur mes jambes. Ça me fait une petite jambe chatoyante! (rire) J'suis sur le bord d'en mettre sur mes toasts.

La gamme se détaille entre 26,95$ pour le tonique et 49,95 pour le sérum.

