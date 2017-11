Notre foi en l'amour est rétablie! Les légendes du hockey féminin - et ancienne compétitrices - Caroline Ouellette et Julie Chu ont eu leur premier enfant.

La naissance de Liv Chu-Ouellette a été annoncée au monde entier sur Twitter par Shannon Miller, qui était l'entraîneuse de Ouellette pendant sa carrière universitaire, a informé NBC Sports.

Considérées comme deux des meilleures hockeyeuses de l'histoire, Ouellette et Chu se sont affrontées à plusieurs reprises.

On est étonné que leur histoire n'ait pas encore inspiré des producteurs hollywoodiens!

The former captain of the Canadian WNT just had a baby with the former captain of the USWNT. How do you expect me to be okay right now? 😭 November 10, 2017

Ouellette, 38 ans, était capitaine de l'équipe canadienne lors de la conquête olympique de Sotchi et a gagné quatre médailles d'or au cours de sa carrière. Elle est aussi une des trois femmes à avoir gagné la coupe Clarkson et à obtenir des médailles d'or des Olympiques et des Championnats mondiaux de hockey féminin.

Chu, 35 ans, est la deuxième Américaine la plus décorée de l'histoire des Olympiques d'hiver. Elle a été capitaine de son équipe de 2011 à 2013.

Vous avez besoin davantage de preuve comme quoi leur amour était prédestiné? Quand elles jouaient l'une contre l'autre, elles portaient toutes deux le numéro 13.

Forward Caroline Ouellette #13 of Canada knocks down forward Julie Chu #13 of the USA as she tries to play the puck during the women's ice hockey gold medal game on Feb. 21, 2002 at the Salt Lake City Winter Olympics.

Les deux femmes sont aujourd'hui coéquipières dans la Ligue canadienne de hockey féminin pour les Canadiennes de Montréal, où elles ont remporté la coupe Clarkson l'an dernier.

Chu est sur la formation étendue de l'équipe puisqu'elle est également entraîneuse-chef de l'équipe de l'Université Concordia. Ouellette faisait partie de la formation régulière, mais Eyes On The Prize a appris qu'elle prenait une pause en début de saison.

Plusieurs fans ont souligné la nouvelle de la naissance de bébé Liv sur les réseaux sociaux, et plusieurs ont remarqué la différence entre le hockey féminin et masculin.

This good news is not out there enough. Congratulations to Caroline Ouellette 🇨🇦 and Julie Chu 🇺🇸 Olympic rivals, CWHL teammates who had their first child today. pic.twitter.com/57BeJUP5AH — Joe Pack (@JoePack) November 10, 2017

What Julie Chu and Caroline Ouellette have proved is that you too can live the life of an inspirational sports movie with a compelling relationship arc. — High Heels & High Sticks (@hiheelshisticks) November 11, 2017

Julie Chu and Caroline Ouellette had a baby??? Love is real and all is right with the world??? — Zoe Layla (@oscarbilde) November 10, 2017

Julie Chu and Caroline Ouellette are really out here living an Enemies to Lovers trope



THEY DID THAT — The Gobbledy GooKat (@KattyCorner) November 11, 2017

Le hockey féminin est reconnu pour son côté inclusif, alors que plusieurs joueuses sont ouvertement homosexuelles. C'est aussi le premier endroit à accueillir la première joueuse transgenre, Harrison Browne.

De l'autre côté, le hockey masculin est souvent critiqué pour héberger un environnement raciste et homophobe malgré des initiatives comme You can play. Il n'y a jamais eu un joueur de hockey ouvertement homosexuel.

mens hockey: still trying to figure out if gay people are ok

womens hockey: former team canada and usa captains start a family together announce the birth of their first child — Zesty The Fool™ (@armadillorollup) November 10, 2017

My dude, Shaw is the YCP ambassador on the Habs and he's gotten caught out twice for using homophobic slurs on the ice. Ain't impressed. — Aly (@alyharania) November 11, 2017

Il est difficile de prétendre que le hockey masculin est arrivé à maturité dans ce dossier. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le positif, comme l'adorable bébé que ces deux puissantes hockeyeuses ont ajouté à leur famille.

i can't believe julie chu and caroline ouellette just ended the USA-canada rivalry forever — bossy icy nerd 🌼 (@lovethygoalies) November 10, 2017

La seule question qui reste: quand Liv sera assez vieille pour prendre un bâton dans ses mains, pour quel pays jouera-t-elle?​​​​

