30 000 billets de plus, et un retour de «Mixmania» pour Katherine Levac

Katherine Levac est probablement très heureuse en ce dimanche de novembre.

Samedi, la jeune humoriste était l'invitée d'honneur d'En direct de l'univers. Terriblement attachante, trépignante de bonheur et d'excitation, Katherine Levac a vu défiler tour à tour devant elle des amis et des artistes qu'elle admire et qui l'ont gratifiée d'interprétations de chansons qu'elle adore, et qui ont sans doute rappelé bien des souvenirs à sa génération.

Anne-Marie Withenshaw a ainsi imité Avril Lavigne sur Complicated, Marie-Thérèse Fortin a roucoulé Mes joies quotidiennes, de La mélodie du bonheur, l'amoureux et complice d'écriture de Katherine, David Beaucage, s'est commis en duo avec Andrée Watters sur une pièce de Dolly Parton, et France D'Amour a modifié quelques paroles de sa chanson Vivante, prononçant «Rozon obscène» au lieu de «Patron obscène». À quelques heures de son accouchement, la comédienne Marie Soleil Dion a également fait un coucou à son amie et collègue de Like-Moi sur vidéo.

Mais le clou de la soirée a certainement été cette apparition de quelques membres de la toute première édition de l'aventure Mixmania, laquelle remonte à 2002.

Plutôt discrets depuis leur participation à la (très) populaire téléréalité – mis à part Julie St-Pierre, qui fait encore carrière dans les médias -, les têtes d'affiche des groupes éphémères Aucun regret et Défense urbaine ont accepté de revenir sous les projecteurs le temps d'une soirée, pour faire plaisir à Katherine Levac qui, on le sait, est une inconditionnelle tout à fait assumée de Mixmania.

Elle en a souvent parlé dans ses numéros comiques. D'ailleurs, Julie St-Pierre et Katherine Levac avaient replongé ensemble dans leurs souvenirs de Mixmania une première fois en mai 2016.

Ils n'étaient pas tous à En direct de l'univers, mais Julie St-Pierre, Emmanuel Juteau-McEwan, Ariane Laniel, Pierre-Luc Blais et Frank Hudon, facilement reconnaissables, ont uni leurs voix, entre autres, sur Toucher le ciel, chanson-thème mythique de premier volet de Mixmania, sous les yeux émus d'une Katherine Levac visiblement touchée.

Il ne manquait donc que Caroline Marcoux-Gendron, Anna-Belle Oliva-Denis et Benjamin Laliberté, et les troupes de Mixmania auraient été complètes. Sur Instagram, Julie St-Pierre a partagé une photo d'elle avec ses camarades de l'époque, avec un message soulignant l'intensité de l'expérience jadis vécue par le groupe.

L'extrait, le seul de l'émission consacrée à Katherine Levac, peut être vu ou revu sur le site d'En direct de l'univers.

De nouveaux billets

Qui plus est, il n'y a pas que grâce à En direct de l'univers que Katherine Levac fait jaser. Le groupe Avanti, qui produit la première tournée de la jeune femme, Velours, laquelle se mettra officiellement en branle au début 2018, annonçait plus tôt cette semaine que 30 000 nouveaux billets viennent d'être mis en circulation pour ceux et celles qui peinaient à réserver des places pour assister au spectacle dans la prochaine année. Car plusieurs salles affichent déjà complet depuis un long moment.

Une cinquantaine de représentations de Velours s'ajoutent ainsi à l'agenda de Katherine, qui est assurée de présenter son premier one woman show au moins jusqu'en avril 2019. En juin dernier, déjà 25 000 billets avaient été écoulés.

La première montréalaise de Velours aura lieu le 7 février 2018, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Des rentrées médiatiques auront également lieu à Orléans, en Ontario, là où l'artiste a grandi, le 15 février, et à Québec, à la Salle Albert-Rousseau, le 20 février.

D'ici là, Katherine Levac poursuit le rodage de Velours, dans des salles pour la plupart remplies aussi.

À voir aussi: