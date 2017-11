Ça ne chôme pas dans les ateliers de Trois fois par jour. Après les livres de recettes, les magazines, les articles de maison, la papeterie, les huiles essentielles, la robe, Marilou se lance dans le prêt à manger avec une bûche de Noël décadente.

Nous nous sommes entretenus avec l'entrepreneure pour savoir à quoi ressemblait une table de Noël parfaite selon elle. (Voir la vidéo ci-dessus)

Courtoisie

Le dessert est constitué d'un biscuit roulade au chocolat. Au centre, une délicieuse mousse au chocolat et caramel et un onctueux caramel au beurre à la fleur de sel. Le tout est déposé sur un fond de brownie au chocolat moelleux et décoré d'un miroir au caramel ainsi que d'une fine neige de noisettes. La crème 35% domine la liste des ingrédients, la rendant très riche mais ô combien satisfaisante!

L'équipe entière du HuffPost Québec a approuvé.

La bûche Trois fois par jour de 550 grammes est offerte en exclusivité dans les IGA du Québec au coût de 22,99$. Elle saura satisfaire de 6 à 8 becs sucrés.

Voilà une bûche du commerce que vous ne serez pas gêné(e)s de mettre sur la table.

