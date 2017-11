La Honda Accord 2018 se tourne vers le moteur turbo

Tous les constructeurs sont à la recherche de moyens de réduire la consommation de carburant de leurs véhicules tout en préservant les performances.

Pour certains, cela veut dire l'implantation de motorisations électrifiées. D'autres, comme Mazda avec son système SKYACTIV, se concentrent à peaufiner les composantes du moteur à combustion traditionnel afin de le rendre aussi efficace que possible. La plupart font les deux. Puis, il y a la turbocompression.

Avec la Honda Accord 2018, Honda a choisi la troisième option et obtient des résultats intéressants sur la route.

L'acheteur de berline intermédiaire typique recherche avant tout le confort et l'espace intérieur, beaucoup plus du moins que les performances en ligne droite et la tenue de route en virage. Or, quand plusieurs entendent le terme turbo, ils s'imaginent une voiture qui se veut avant tout sportive. Cela pourrait donc sembler à l'encontre de ce qu'un consommateur intéressé par la Honda Accord pourrait désirer.

Réduire la consommation d'essence

Ultimement, la décision de Honda d'offrir deux moteurs turbo dans sa nouvelle Accord en lieu des anciens quatre cylindres de 2,4 litres et V6 de 3,5 litres s'explique par la nécessité continue de réduire la facture de carburant des propriétaires. Honda a d'ailleurs réussi dans sa mission.

La nouvelle Honda Accord 2018 propose de série un moteur quatre cylindres de 1,5 litre développant 192 chevaux et 192 lb-pi de couple. Il est un peu plus puissant que le moteur de 2,4 litres qu'il remplace, mais c'est surtout au niveau de la consommation de carburant qu'il se démarque. Il n'est pas difficile d'obtenir une consommation moyenne inférieure à 8,0 litres aux 100 kilomètres dans la nouvelle Honda Accord 2018 équipée du moteur de 1,5 litre.

L'autre option, le moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres, est aussi beaucoup plus efficace que le V6 qu'il vient remplacer. Avec 252 chevaux et 273 lb-pi de couple, il est certainement plus puissant que le moteur de 1,5 litre, mais il consomme également plus de carburant tout en exigeant au minimum 38 790 $. C'est beaucoup pour ce qu'il ajoute à l'expérience de conduite. En d'autres termes, la majorité des acheteurs seront mieux servis avec le moteur de base.

Les nouveaux moteurs turbo de la Honda Accord 2018 ne sont pas beaucoup plus puissants en termes de chevaux que les moteurs qu'ils remplacent, mais ils livrent leur couple à plus bas régime - une particularité des motorisations turbocompressées.

Cela signifie que le conducteur qui passe d'une Accord d'ancienne génération au nouveau modèle aura probablement l'impression que ce dernier est plus rapide au moment d'accélérer et dépasser même si ce n'est pas nécessairement le cas sur papier.

Pour le reste, la Honda Accord 2018 est plus spacieuse que le modèle qu'elle remplace, et globalement elle s'améliore à tous les points de vue. Elle propose toujours un équilibre agréable entre plaisir de conduire et confort, et son prix est dans la moyenne pour le segment des berlines intermédiaires.

Elle a cependant beaucoup de compétition et doit faire face à des rivales comme la Toyota Camry et la Subaru Legacy qui ont aussi été redessinées récemment. Les acheteurs intéressés ont donc plusieurs modèles à essayer pour trouver la berline intermédiaire qui leur convient le mieux.

Source: EcoloAuto.com