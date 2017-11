V ramène «Taxi payant»

Jacques Mathieu, directeur programmation et développement chez V, l'avait bien dit en début de saison : l'arrêt de mort définitif de Taxi payant - tout comme celui de La guerre des clans, d'ailleurs - n'était pas encore officiellement signé, même si le jeu piloté (conduit!) par Alexandre Barrette n'était pas de retour à l'antenne cet automne.

Oui, certaines émissions de V ont dû prendre une pause en raison de l'arrivée d'un nouveau joueur aux gros sabots nommé Occupation double Bali, qui a pompé beaucoup d'argent, mais ces choix de grille n'avaient rien d'un désaveu envers les concepts retirés.

On en a eu la preuve jeudi matin, alors que la chaine a annoncé que Taxi payant et son chauffeur, Alexandre Barrette, reprendront du service dès cet hiver. Le jeu-questionnaire sur quatre roues, qui en sera déjà à sa neuvième année d'existence à V, sera repris intégralement, tel qu'on le connaît, dans la même formule, en 13 nouveaux épisodes.

En guise d'ajout pour ce nouveau tour de ville, Taxi payant donnera l'opportunité à des personnalités publiques de divers horizons (athlètes, chanteurs, comédiens, politiciens, etc) de s'asseoir dans la fameuse voiture chanceuse, de répondre aux colles posées par Alexandre Barrette et d'amasser, grâce à leurs bonnes réponses, un montant d'argent, qu'elles pourront ensuite remettre à la fondation de leur choix.

Dans une vidéo, Alexandre Barrette a fait valoir un avantage de revenir à l'écran pendant la saison froide, celui du tournage de Taxi payant qui se déroulera cette année à l'automne, dans les prochaines semaines. Il a aussi abondamment festoyé... seul, après avoir tant bien que mal réussi à ouvrir son petit canon à confettis, et s'est bien chargé de tout balayer ensuite.

«Taxi payant est l'une des marques phares de V et qui est très populaire auprès des spectateurs, a de son côté indiqué Jacques Mathieu par voie de communiqué. Nous sommes très heureux de retrouver Alexandre et son sens unique de la répartie à la barre de l'émission. Ce retour attendu fera bien des heureux!»

Taxi payant est une production de Zone 3 et une réalisation de Pierre-Hugues Piché. Pour l'instant, V n'a rien mentionné quant à une éventuelle résurrection de La guerre des clans.

Dominic et Julie

Plus tôt cette semaine, V confirmait aussi le renouvellement de Tout s'embellit avec Julie. Le rendez-vous de décoration mené par Julie Asselin et son équipe redémarrera au printemps; on peut d'ici là s'inscrire au noovo.ca, jusqu'au 15 décembre, pour soumettre sa candidature et courir la chance que la styliste d'ambiance se pointe chez nous pour retaper une salle de bain ou un salon.

Puis, le mois dernier, V dévoilait aussi une nouvelle carte dans son jeu, qu'on pourra voir après les Fêtes : Mets-y le paquet!, avec Dominic Paquet, qui piégera des gens du public à leur insu dans divers contextes (aéroport, salle de spectacles, douanes, animalerie, supermarché d'alimentation, etc). Entourage Télévision est derrière le projet, qui se déclinera chaque semaine en tranches de 30 minutes.

L'humoriste utilisera les mille et une mimiques qu'on lui connaît et incarnera des personnages pour taquiner gentiment monsieur-et-madame-tout-le- monde dans Mets-y le paquet!. Un titre qui grince un peu à nos oreilles en ces temps où sont dénoncées des agressions de diverses natures, même si on comprend le jeu de mots avec le nom de famille de l'animateur. V ne joue résolument pas de chance à cet égard par le temps qui courent...

