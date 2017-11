On sait enfin combien l'iPhone X coûte vraiment à construire

Si l'iPhone X est le téléphone intelligent grand public le plus cher en vente, avec un prix de départ qui oscille entre 1350 $ et 1570 $, c'est parce qu'il coûte cher à produire, mais pas seulement.

Selon une étude du cabinet IHS Markit publiée ce 8 novembre, son coût de production, la somme déboursée par Apple pour ses composants, est de 370,25 dollars. L'écran Oled fourni par son concurrent Samsung revient à 110 dollars à lui seul.

Avec un prix de vente de 999 dollars aux États-Unis, avant taxes, Apple vend donc cet appareil 170% au-dessus de son coût de revient. Cela peut paraître énorme, mais c'est en ligne avec ce qu'il pratiquait précédemment.

L'iPhone 8 Plus est ainsi vendu 799 dollars aux Etats-Unis pour un coût de revient calculé à 295,44 dollars par IHS Markit. Soit le même ratio de 170%. Attention, il ne s'agit pas de la marge empochée par Apple. Elle n'intègre pas tous les frais liés à sa mise en vente (publicité, réseau de distribution, etc.).

L'iPhone X aurait donc un prix "normal"? Selon les standards d'Apple, mais pas ceux du marché. Ainsi, son concurrent Samsung vend le S8 138% au-dessus de son coût de fabrication (302 et 720 dollars), toujours selon IHS Markit.

Si Apple appliquait les mêmes ratio que Samsung, l'iPhone X coûterait plutôt 880 dollars, au lieu de 999 dollars US. Les fans savent désormais combien leur coûte la marque Apple.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

