Jean-Paul Gaultier n'est pas fan du style de Céline Dion

Le célèbre créateur Jean-Paul Gaultier était invité de l'émission française Quotidien présentée par Yann Barthès pour la promotion de sa revue aux Folies Bergères. Au cours de l'interview, on lui a demandé ce qu'il pensait du nouveau style de Céline Dion conseillé par le styliste Law Roach. Voici sa réponse.

Le créateur n'a pas semblé très à l'aise et s'est contenté d'un « bizarres » en précisant que la chanteuse : « s'amuse un peu comme une gamine ... elle veut mettre des robes de princesse, elle met des robes de princesse ».

Il a conclu en confiant que la star avait une silhouette parfaite en insistant sur les jambes de la chanteuse. Histoire de se racheter?

Une collaboration qui date de 2016

Céline Dion et Law Roach ont commencé à collaborer réellement ensemble lors de la semaine de haute couture l'an dernier en 2016, six mois après le décès de René Angelil et celui de son frère Daniel Dion.

La pièce de vêtement qui aurait réuni la star et le styliste ? Le hoodie signé Vetement affichant Leonardo DiCaprio et Kate Winslet et rappelant le titre de Titanic interprété par la star - il y a 20 ans déjà. Elle le portait avec un simple jeans slim et une paire de sandales dorées Gucci, la propulsant au rang d'icône de mode.

celine dion wearing an $800 vetements titanic hoodie >>> #WhenWillYourFaves A post shared by OfficialSeanPenn (@officialseanpenn) on Jul 8, 2016 at 2:49pm PDT

