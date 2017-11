12 restaurants et bars où faire un party de Noël d'enfer

BraunS via Getty Images

Dès le début de l'automne, les cahiers de réservation des restaurants et bars commencent à se remplir en vue des célébrations de Noël. Mais en plus de vouloir faire vite, on veut tous trouver l'endroit idéal qui saura plaire à toute notre bande.

Pour vos partys de bureau ou de famille de fin d'année, vous cherchez un endroit plus intime, un menu de groupe ultra gastronomique, une ambiance de diiiiiingue ou TOUTES ces réponses? Vous trouverez votre compte parmi ces 12 adresses où réserver au PC pour des partys pré-temps des Fêtes impeccables.

Hà

Tartare de saumon et chips de crabe 🦀 Le combo idéal 🦀 Une publication partagée par Restaurant Hà (@harestaurantha) le 11 Août 2017 à 9h39 PDT

On mange : des plats asiatiques, surtout vietnamiens (Deux menus de groupe à 40$ ou 50$)

Salle privée? : Oui! Une salle privée sera inaugurée début décembre au sous-sol de la succursale du Vieux-Montréal. Elle pourra accueuillir 100 personnes.

Adresse: 600, rue William

Plus d'infos.

Ferreira Café

The Ferreira experience starts when you walk in #Experience #FerreiraCafe Une publication partagée par Ferreira Café (@ferreirarestaurant) le 2 Oct. 2017 à 14h33 PDT

On mange : de la fine cuisine portugaise (menu 3 services à 69$ par personne incluant le café)

Salle privée? : Deux salles : une qui peut acceuillir jusqu'à 72 personnes, avec bar complet. Plus d'infos ici. Puis le Salon Rosa qui a une capacité de 12 places assises.

Adresse: 1446, rue Peel

Plus d'infos

LOV

Got an event to plan? Our private room at LOV de la Montagne is the perfect place for a breakfast meeting, working lunch or any occasion! Reservations 514-287-1155 Une publication partagée par LOV Restaurant (@lovrestaurant) le 9 Sept. 2017 à 4h32 PDT

On mange : végane (consultez le menu de groupe)

Salle privée? : Oui! En plus de la Mezzanine à la succursale centre-ville (De la Montagne), le restaurant vient tout juste d'inaugurer un oin privé appelé Espace LOV pouvant accueillir 72 personnes assises ou 125 debout. Bar privé, puits de lumières, vestiaire, écran, projecteur et système de son.

Adresse: 1232, rue de la Montagne

Plus d'infos.

Taza Flores

#miam #tapas #bar #tazaflores #mtlfood #mtlfoodie #mtlmoments #montreal #montrealjetaime #mileend Une publication partagée par Geneviève L Senécal (@zezepower) le 8 Mars 2016 à 18h18 PST

On mange : des tapas. Il y a trois menus de groupe 3 services à partir de 30$ par personne conçu pour les Fêtes.

Salle privée? : lounge privé avec 16 places. Sinon, le restaurant offre une capacité de 80 personnes

Adresse: 5375, avenue du Parc

Plus d'infos.

L'Gros luxe

On mange : des plats réconfortants

Salle privée? : Il y en a quatre parmi les succursales :

L'Gros Luxe Sud-Ouest: 70 personnes

L'Gros Luxe Longueuil: entre 40 et 50 personnes

L'Gros Luxe Deluxe: 40 personnes

L'Gros Luxe Mile-End: 15 personnes

Plus d'infos.

Bar George

Salle a manger privée? George Stephen's personal bedroom 120yrs ago. Private dining room today. #atyourservice #bargeorge Une publication partagée par Bar George (@bargeorgemtl) le 4 Mai 2017 à 11h41 PDT

On mange : Cuisine aux influences britanniques et canadiennes

Salle privée? : 7 salles privées et semi-privées sur deux étages

Adresse: 1440, rue Drummond

Plus d'infos.

Maïs

Notre salle privée est de retour! N'hésitez pas à nous contacter pour prendre une réservation pour vos prochains événements. We are now taking bookings for our private room for the holiday season. Contact us to make a reservation for your upcoming events soon as we it is filling up fast! maisreservations@gmail.com Une publication partagée par Restaurant Mais (@restaurantmaismtl) le 28 Oct. 2016 à 9h01 PDT

On mange : Mexicain

Salle privée? : Oui! Elle peut accueillir de 15 à 28 personnes

Adresse: 5439, boul. Saint-Laurent

Plus d'infos.

Bistrot La Fabrique

On mange : Cuisine du marché (plusieurs formules de menu. Brunch, lunch ou menu festifs qui consiste à déposer des plats à partager au centre de la table.

Salle privée? : Oui! Elle peut accueillir de 20 à 43 personnes

Adresse: 3609, rue Saint-Denis

Plus d'infos.

Gokudo

On mange : Bouchées d'inspiration japonaise (mais on boit surtout d'excellents cocktails)

Salle privée? : Non, mais l'espace compte 45 places assises.

Adresse: 630, rue Cathcart

Plus d'infos.

Ristorante Beatrice

Rires en plein repas avec ces femmes brillantes et charmantes 💖 #BeatriceTurns20 #LunchInWonderland Une publication partagée par Ristorante Beatrice (@ristorantebeatrice) le 31 Mai 2017 à 17h15 PDT

On mange : Cuisine italienne rafinée

Salle privée? : Oui! Deux espaces qui accueillent les réservations de 10 personnes ou plus. Sinon, la salle principale peut accueillir jusqu'à 140 convives et le jardin jusqu'à 200.

Adresse: 1504, rue Sherbrooke Ouest

Plus d'infos.

La Tannerie

Des délicatesses aux lundis TestKitchen de @la_tannerie avec les yeux bleus de @lausauve! 🍷 #LaTannerieMtl #ApportezVotreVin Une publication partagée par Drowster (@drowster) le 18 Juil. 2016 à 14h16 PDT

On mange : Cuisine du marché et on apporte notre vin!

Salle privée? : Oui! Jusqu'à 35 personnes y sont les bienvenus. Le restaurant peut accueillir jusqu'à 60 personnes sinon.

Adresse: 4255, rue Ontario Est

Plus d'infos.

H4C

Do you have a reservation for tomorrow's brunch? #brunch #mtlbrunch #saturdaymorning Une publication partagée par H4C Place St-Henri (@h4c_sthenri) le 27 Janv. 2017 à 17h57 PST

On mange : Cuisine française (ou brunch)

Salle privée? : Oui! Elle peut accueillir jusqu'à 22 personnes. Il est possible sinon de réserver une partie du resto qui peut accueillir jusqu'à 65 personnes assises.

Adresse: 538, place St-Henri

Plus d'infos.

