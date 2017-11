«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

L'actualité sert bien l'équipe de Tout le monde en parle, cet automne. L'édition de ce dimanche, 12 novembre, en sera une à nouveau très relevée, alors que Guy A.Lepage accueillera à sa table la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, de même que Martin Petit et possiblement d'autres humoristes pour discuter du nouveau Festival du rire de Montréal, qui compromettra peut-être la tenue du 36e Festival Juste pour rire, l'été prochain, et même la vente du groupe Juste pour rire.

Au moment d'écrire ces lignes, aucun invité n'avait été annoncé concernant le scandale qui éclabousse présentement le réalisateur Sylvain Archambault, mais la situation peut encore changer d'ici l'enregistrement de Tout le monde en parle, qui aura lieu jeudi soir. On n'a pas non plus fait état d'une possible présence de Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes, vivement contestée depuis mercredi matin, et à qui ses membres reprochent son manque d'empathie à la suite d'une entrevue accordée à Paul Arcand, au 98,5, dans laquelle elle défendait Sylvain Archambault. Encore là, la venue de Sophie Prégent, si tel était le cas, pourrait être dévoilée à la dernière minute.

Par ailleurs, Jonathan Roberge, qui vient de lancer son dictionnaire humoristique Le petit Roberge un petit peu illustré, la chanteuse Jain, l'auteure Margaret Atwood et le trio derrière le projet Lab-École, Ricardo, Pierre Lavoie et Pierre Thibault, seront aussi du rendez-vous dominical.

La semaine dernière, alors que tout le Québec vibrait au rythme des élections municipales, Tout le monde en parle a fait honnête figure, mais avec plus de difficulté que d'habitude, avec ses 772 000 téléspectateurs. Même la bien-aimée Voix junior de TVA a souffert de la compétition que lui opposaient LCN (206 000 personnes) et RDI (188 000), qui retransmettaient en direct les résultats du scrutin, en récoltant un score plus bas que de coutume, avec 1 551 000 intéressés. Vlog et La vraie nature s'en sont tirés avec, respectivement, 883 000 et 731 000 curieux, tandis que Découverte et ICI Laflaque en ont retenu 423 000 et 400 000. À Occupation Double Bali, à V, on n'avait pas de quoi pavoiser, les humeurs de Joanie et ses colocataires n'ayant captivé que 483 000 adeptes.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.