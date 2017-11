Le leadership de Sophie Prégent à la tête de l'UDA remis en question

La présidente de l'Union des artistes, Sophie Prégent, a dû prendre la parole à plusieurs reprises au cours des dernières semaines pour commenter les nombreux scandales qui ont ébranlé la communauté artistique.

À la suite des dénonciations des comportements déplacés de Sylvain Archambault révélés ce matin, Prégent a accordé une entrevue à Paul Arcand dans le cadre de l'émission Puisqu'il faut se lever, sur les ondes du 98,5 FM, intervention durant laquelle elle a pris la défense du réalisateur.

La présidente de l'UDA a notamment déclaré que le cinéaste est «rempli de défauts», mais que «ça s'arrête là» et qu'elle n'a pas été affectée par son comportement. Elle a précisé qu'elle s'exprimait alors «en tant qu'actrice» et non en tant que présidente de l'Union des artistes.

Des déclarations auxquelles a réagi Marc-André Grondin, qui a partagé sur Twitter une longue lettre adressée à Sophie Prégent, lui reprochant de s'être portée à la défense de Sylvain Archambault au détriment de ses membres et de s'être placée en situation de conflit d'intérêts.

«Comment osez-vous vous étonner que certains de vos membres décident de passer par les médias plutôt que d'utiliser les mécanismes internes à notre syndicat lorsque notre propre présidente tient de tels propos?», demande notamment l'acteur.

Karine Vanasse s'est également prononcée par le biais de son compte Twitter en retweetant la lettre de Grondin, et en se demandant «pourquoi le lien de confiance entre l'UDA et ses membres n'est pas assez fort pour que les actrices et acteurs se manifestent auprès de l'UDA quand de telles situations sont vécues».

La prochaine question est peut-être de se demander pourquoi le lien de confiance entre l'UDA et ses membres n'est pas assez fort pour que les actrices et acteurs se manifestent aupres de l'UDA quand de telles situations sont vécues... https://t.co/4A8wLo4PZo — karine vanasse (@karinevanasse) 8 novembre 2017

Suite a la lecture de cet article, je me demande ceci : est-ce qu'un acteur/actrice encore actif peut, de facon impartiale, representer les autres membres UDA a titre de President et ce, en toutes circonstances ? https://t.co/ihPBixfLvD — karine vanasse (@karinevanasse) 8 novembre 2017

David La Haye a aussi ajouté son grain de sel par l'entremise de son compte Facebook :

La comédienne Magalie Lépine-Blondeau a également été «indignée par la complaisance« de Mme Prégent.

Sophie Prégent sera de passage à l'émission Les Francs-Tireurs mercredi soir, sur les ondes de Télé-Québec.

