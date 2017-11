Cocktails exquis et typés au bar japonais Gokudo

Faire une saucette au Japon en plein coeur du centre-ville de Montréal, c'est maintenant possible grâce au Gokudo. Autant le superbe décor, que l'ambiance ou les cocktails flyés aux saveurs typées nous amènent ailleurs.

Faut dire que de l'extérieur, l'établissement passe un peu inaperçu. Eh oui, un autre bar caché! La façade est décorée d'une simple lanterne asiatique et de fines lanières de bois qui recouvrent même la porte. Une fois le pied à l'intérieur, on découvre une mini section restaurant de six places au décor rappelant une authentique cabane de pêcheur japonais. On l'appelle Ryōshi. Mais c'est une fois passé le rideau noir que les choses sérieuses se passent.





Le changement d'atmosphère est frappant. On y trouve un long couloir noir sur deux étages menant au bar, et un éclairage minimaliste de chandelles et quelques néons. Des banquettes émeraudes très design longent les murs, et devant elles trônent quelques tables basses.

Pour profiter de l'ambiance feutrée, on commande un des cocktails (offerts entre 12$ et 15$) pensés par l'entreprise Wizards of the West. À la carte, du raffinement dans la simplicité, de l'authenticité japonaise et des surprises en bouche côté saveurs.

Pour le Bunshin, par exemple, on fait brûler du bois pour donner un goût fumé au verre avant même d'y verser quoi que ce soit. Pour le Gempei, on mêle mezcal, liqueur de melon japonaise et feuille de shiso (ou perilla), une herbe asiatique pour ajouter de la complexité au cocktail. Mais notre préféré reste le Hôjô Masako dans lequel Gin Hendricks, saké, sirop de Nori, purée de Kalamansi, lime et sel rose himalayen se rencontrent. On y retrouve sinon une chouette sélection de sakés et whiskys japonais.

Le cocktail Hôjô Masako.

Un creux? On peut y casser la croûte grâce au Ryōshi. On trouve quatre petites salades: edamame, brocolis chinois, tofu et mini pieuvres (4-7 $); trois petits cornets au tartare de saumon, au crabe et crevette et aux pétoncles épicés (5-7 $); et trois bols de riz au Tartare de saumon, anguille et Thon rouge offerts en portions collations ou repas (8-12 $ snacks et 11-18 $ repas). En dessert, on offre un gâteau au fromage camembert et miso de dulce de leche très intéressant à 5 $ et un Japanese rice cracker mix – 3$.

Le bar de type speakeasy qui a ouvert en juin dernier appartient aux mêmes propriétaires que le Escondite, le Habanera, l'autre brasserie japonaise du centre-ville Biiru et le Koa Lua. Le lancement officiel avait lieu ce mardi 7 novembre. Le HuffPost Québec y était pour immortaliser la soirée :

Gokudo

630, rue Cathcart